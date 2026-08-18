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Asmin Durdžić je u sinoćnoj emisiji "Narod pita" dao svoj sud o tome što je Filip Đukić otišao u Dubrovnik kod Aneli Ahmić, a kako se nagađa, video je njenu ćerkicu Noru!

Voditeljka Anastasija Buđić poželela je dobro veče narednom gledaocu.

- Jovana je kraj telefona. Obratila bih se gospodinu Asminu Durdžiću, ko je Milena Kačavenda - pitala je gledateljka.

- Za mene je dr*girana baba koja je uvalila sinove u dugove, niskomoralna devojka koja je bila na poziv Janjušu - rekao je Asmin.

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- Milena Kačavenda je jedna žena majka kraljica, to mora da ti bude jasno...Ja sam negde Milenina generacija i tada smo imali pet klubova. Sretale smo se po gradu, pa bih sada ponovo postavila pitanje Asminu, da li znaš ko je Srđan Kačavenda?! To je jedna velika glava, ta velika glava nikada ne bih birala za majku svoje dece devojku koja nije za to - rekla je gledateljka.

1/6 Vidi galeriju Asmin Durdžić Foto: Printscreen

- Ona se ne ponaša kao da je živela sa takvim čovekom 25 godina. Ja mislim da je Milena Kačavenda osramotila svog bivšeg muža i svoje sinove - rekao je Asmin.

- Je l' te je sramota što ti je majka bolesna si*oje?! - rekla je Kačavenda.

- Mene bi bilo sramota da se moja mama je*e sa Janjušem, promenio bih prezime - rekao je Durdžić.

- Milena Kačavenda je slobodna žena, s kim će da bude, to je njeno. Tvoja mama zove u emisiju i hvali Staniju, a ne zove unuče svoje. Da li ste išli da posetite Žikinu ćerku - rekla je gledateljka.

- Ne poznajem Žikinu ćerku, a ni Žiku - rekao je Asmin.

1/5 Vidi galeriju Sandra Todić i Filip Đukić Foto: Screenshot, Marko Karović

- Živo me zanima taj profil, piše mi više stranica da objasni Asmin ko vodi taj njegov profil: "dr Alibaba" - rekla je Kačavenda.

Voditeljka je, potom, porazgovarala sa Asminom o odlasku Filipa Đukića u Dubrovnik.

- Asmine, Filip Đukić je pre tebe stigao u Dubrovnik, kako na to gledaš - pitala je Anastasija.

- Svaka mu čast, otišao čovek da se provede. Ja nisam video klip da je video Noru, sve je okej dok ja ne gledam. Ako se Filip Đukić bude slikao s mojim detetom, imaće problem. Video sam da je stavio sliku sa drugaricom Norinom, a Nora nije bila na slici, tako da mi ne smeta - rekao je Asmin.

- Kada planiraš da odeš da vidiš ćerku - pitala je voditeljka.

- Aneli je trebala da bude sa mnom u emisiji danas, ja sam zato poslao dokumentaciju da bi mogla da dovede Noru - rekao je Asmin.

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