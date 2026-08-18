Sita Ahmić u besnoj mašini sprema se za ulazak u Elitu 9

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Sestra učesnice „Elite 9” Aneli Ahmić, Sita Ahmić, preselila se nedavno u Dubai, a sada je sa svojim pratiocima podelila trenutke iz nove svakodnevice i otkrila kako provodi svoje slobodno vreme.

Sita Ahmić je odlučila da napravi predah od svakodnevnih obaveza, pa je topli dan provela sa svojom porodicom uživajući na bazenu. Upravo na ovoj lokaciji nastale su i fotografije koje je potom podelila na svom zvaničnom Instagram profilu.

Ona je uživala opuštajući se na ležaljci, a za ovu priliku odabrala je crni kupaći kostim preko kog je nosila crni ogrtač. U ovom izdanju, njene zanosne obline bile su u prvom planu, dok su ispod ogrtača diskretno provirile i tetovaže koje Sita ima na nozi i ruci.

Foto: Printscreen

U Dubaiju živi u luks stanu

Sita je nedavno na društvenim mrežama objavila snimak iz novog stana koji je veoma prostran. Velika kuhinja je crne boje, dok u ostatku prostora dominiraju svetli tonovi.

"Novi dom", napisala je ona u opisu, a svi su gledali u nestvarni pogled kroz prozor.

U intervjuu koji je dala za medije, Sita je rekla da joj je brat pomogao oko selidbe.

1/5 Vidi galeriju Sita Ahmić ulazi u Elitu 9 Foto: Petar Aleksić, Printscreen, Premijera

- Odlazim za dva dana, jer sam tražila ne samo bolji, već i mirniji život. Moja deca su povređena od svega i odlučila sam se na veliki korak. Odlazim na drugi kontinent. Spremna sam, ali u momentima imam tugu, ali ne vidim drugo rešenje. Spremna sam na Anelinu reakciju, ali ona je uvek dobro došla kod mene, kao i moj sin Nerio i unukica Arija – rekla je Sita.

Pogledajte dodatni snimak: