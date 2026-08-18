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Aneli Ahmić i Filip Đukić imali su tubulentan odnos tokom "Elite 9", a iako nisu bili zvanično ljubavni par, privlačili su jako veliku pažnju jer nisu krili da gaje emocije jedno prema drugome.

Mnogi su mislili da će dešavanja između njih dvoje biti okončana kad se završi deveta sezona najgledanijeg rijalitija u regionu, ali do toga ipak nije došlo. Na društvenim mrežama usledio je pravo šok kad je Filip otišao u Dubrovnik kod Aneli, a svojim objavama privukli su jako veliku pažnju.

Mediji su pozvali Ahmićevu kako bi iz prve ruke saznali u kakvom su sad odnosu i da li su konačno ušli u vezu.

- Bilo nam je odlično, zabavili smo se. Bili smo ceo dan na plaži, išli na koncert, sutra smo se kupali, uživali naredna dva dana, Filip, Pečenica i ja. Filip je bio smešten u hotelu, a Pečenica i ja kod mene kući. Drugari smo, sve je isto kao i u "Eliti", sve što se desilo tamo, dešavalo se i napolju - govorila je Aneli za medije.

1/6 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Đukić Foto: Printscreen

Pratiće Filipa u "Narod pita"

Aneli je takođe pitana da li će večeras pratiti Filipovo gostovanje u "Narod pita" i da li ima ljubomoru zbog toga što gostuje sa devojkama sa kojima je bio intiman.

- Poznajete mene i znate da posedujem ljubomoru i sebi. Nije mi svejedno. Naravno da ću da gledam, pa ćemo da vidimo da li ću da saznam nešto novo. Zanima me šta će da se dešava - poručila je ona.

kurir / pink

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