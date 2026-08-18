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Nikola Rokvić čuva uspomene na svog oca Marinka i neguje vrednosti koje mu je on preneo. Ovog puta, Nikola se oglasio na društvenim mrežama i podelio reči koje su mnoge raznežile uz prelepe fotografije sa sinovima Simeonom i Vasilijem.

Pevač se najpre prisetio svog pokojnog oca i istakao da je upravo od njega nasledio ljubav prema zdravom životu i fizičkoj aktivnosti.

Foto: Printscreen Instagram

"To mi je usadio Marinko"

- Ljubav prema sportu mi je usadio Marinko… Gledao sam svakodnevno kako ide na treninge i koliko se trudi da bude fizički spreman… Tako i Simeon i Vasilije, vredno treniraju - napisao je pevač uz fotografiju na kojoj sa sinovima pozira naprežući mišiće.

Osim fizičke ljubavi ka sportu, Rokvić je naglasio da mu je jako važna i duhovna strana vaspitanja, pa tako u njihovom domu postoji nezaobilazan večernji ritual.

Foto: Printscreen Instagram

- Takođe, trudimo se da pred spavanje pročitamo molitve i tako da Gospodu zablagodarimo za sve što smo dobili i imamo… A deca sve upijaju… I uče onda kada ih učimo primerom, a ne toliko rečima… Radujmo se! - poručio je emotivni pevač, a njegove reči izazvale su lavinu pozitivnih komentara i pohvala za način na koji odgaja naslednike.

"Duša je puna"

Podsetimo, Nikola neretko ističe koliko je religiozan, a u junu se, zajedno sa suprugom Bojanom Barović, poklonio Pojasu Presvete Bogorodice.

Nikola i Bojana su na Instagramu tada objavili fotografiju na kojoj poziraju dok sa hiljadama ljudi čekaju u redu da celivaju Pojas Presvete Bogorodice.

00:09 Nikola Rokvić i Bojana Barović se poklonili Pojasu Presvete Bogorodice Izvor: Instagram/bojanabarovic

- Noge su prazne ali je duša puna! Jutros oko sati čekanje je bilo oko šest sati, nakon toga red se znatno produžio. Volela bih da vam dam neki savet, onima koji žele a još nisu obišli svetinju, ali pravila zaista nema. Možda ne stignemo svi u isto vreme, ali verujem da svako dođe tačno onda kada treba. Srećno i blagosloveno vam bilo - napisala je Bojana tada, a Nikola je u komentaru ostavio emotikon crvenog srca.

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