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Hana i Nerio, otkako se završila Elita 9, bukvalno nemaju gde da žive. Njih dvoje trenutno se navodno nalaze u jednom beogradskom hotelu, koji im navodno, kako pišu mediji, plaća Televizija Pink.

- Još u Eliti 9 Hana i Nerio su Lepom Mići ispričali kako bi se, iz Dubrovnika, preselili u Split i otpočeli novi život, daleko od svega i svih problema. Međutim, to se nije dogodilo jer njih dvoje nemaju novca. Zapravo, honorar od rijalitija tek treba da legne, a u međuvremenu oni su samo u Beogradu dobili svoju ćerkicu i informaciju da nemaju gde da žive. Zbog svega toga televizija Pink im je izašla u susret i u vreme trajanja emisija „Narod pita“, to jest do 5. septembra, kada počne nova Elita, njih dvoje će boraviti u glavnom gradu u jednom hotelu i to na račun produkcije. Čelnicima Pinka bilo je žao što njih dvoje nemaju krov nad glavom, zbog toga finansiraju boravak njih dvoje u Beogradu – priča izvor.

1/7 Vidi galeriju Nerio Ružanji Foto: Marko Karović

Sita ga ne zove

Za sve to vreme zanimljivo je da se Sita iz Dubaija nijednom nije javila svom sinu. Njega nije pozvala ni njena majka Grofica.

- To je istina. Nerio nije dobio nijedan telefonski poziv od svoje majke, niti od svoje bake. Međutim, majka njegovog pokojnog oca Nada mu se javila i tu postoji i neko rešenje za neku mogućnost da se njih dvoje negde smeste. Ona njima nudi neku opciju da im pola stana plaća ona, a oni drugu polovinu, a o čemu se tu radi, ja to ne mogu sad da vam otkrijem, ali postoji vrlo velika verovatnoća da će ona da im pomogne da se skuće – ispričao je za Svet Dačo Virijević.

1/5 Vidi galeriju Aneli i Sita Ahmić Foto: ATAIMAGES, Petar Aleksić, Printscreen

Za sve to vreme, Aneli je nekoliko puta kontaktirala svog sestrića Nerija. Postoji vrlo velika verovatnoća i da Nerio i Hana budu učesnici Elite 10, što bi možda omogućilo da zarade dovoljno novca, da kupe neku nekretninu i da započnu neki posao, pošto, izgleda da, od svoje rodbine kojom su okruženi za sada nema nikakve vajde, niti opcije da im se pomogne bilo šta.