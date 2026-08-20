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Jelena Karleuša održala je spektakularan nastup u poznatom beogradskom lokalu, a prava poslastica za javnost bilo je pojavljivanje njenog bivšeg supruga Duška Tošića, koji je sa njihovim ćerkama pratio kompletno dešavanje

Ovim potezom je još jednom potvrđeno da su njihovi odnosi nikad bolji posle razvoda, ali i da je bivši fudbaler stavio tačku na svoju vezu sa Norom Milovanović.

Nakon turbulentnih odnosa, bivši ljubavni par je zakopao ratne sekire i zajedničkim snagama pripremaju gala rođendan svojih mezimica.

Duško i Jelena bili su jedan od omiljenih parova sa javne scene, a sam početak je bio i više nego bajkovit.

Ljubavna priča Duška i Jelene

Krajem prve decenije 21. veka, muzička zvezda i talentovani fudbaler bili su jedan od parova kojima je javnost bila opsednuta. Mediji su ih pratili na svakom koraku i pisali o njihovoj vezi, a tada se pisalo da je Tošić bio odlučan da osvoji srce jedne od najpopularnijih balkanskih muzičkih zvezda.

Kako su tvrdili mediji, fudbaler je "danima obigravao oko Jelene i pozivao je da prihvati odlazak na večeru, šaljući joj SMS poruke i cveće na prag njene kuće na Bežanijskoj kosi".

Jelena je uskoro bila šarmirana, a oni su se trudili da zajedno provedu svaki slobodan trenutak, pa je pevačica često boravila u Francuskoj, gde je Duško tada igrao. Prema pisanju medija, Duško je bio toliko zaljubljen da je jednom prilikom doleteo u Beograd iz Francuske privatnim avionom samo kako bi video svoju dragu.

1/10 Vidi galeriju Jelena Karleuša i Duško Tošić Foto: Printscreen Instagram, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

"On je mene izabrao i nije odustao"

Ni Jelena nije krila da je, za promenu, ovog puta ona bila izabrana i osvojena.

- Obično sam ja bila ta koja je birala muškarce, ali kada je reč o Dušku, on je bio taj koji je mene izabrao i nije odustao. Ja sam neko ko je na prvu loptu odbojan, agresivan i malo koji muškarac je prelazio preko tog mog vrlo agresivnog stava, ali on je zacrtao svoju priču - istakla je pevačica tada.

Tek je kasnije, na internetu, shvatila koliko je on mlađi od nje.

- On je bio jako uporan. Prvo sam “zgrešila” s njim, a onda sam na Guglu proverila koliko ima godina. On je tad imao 21 i ja sam mu rekla: “Dečko, sad ćeš ti morati da me oženiš, pošto ova bruka mora da se opravda” - rekla je Jelena, pa nastavila:

- Šalu na stranu, imala sam sreću da imam pored sebe dobrog i kvalitetnog čoveka koji mi se nije mešao i nije me sputavao u ovom mom ludilu - isterivanju pravde.

Bajkovito venčanje

Ljubavni par je priredio venčanje kao iz bajke, a Jelena je blistala kao nikada do tad. Uskoro je na svet stigla Atina, a godinu kasnije i Nika koja je rođena istog dana kad i starija sestra.

1/5 Vidi galeriju Duško i Jelena venčanje Foto: Printscreen

Bračni par je uživao u porodičnom životu, a mnogi su se divili njihovoj sreći. Sve dok se stvari nisu znatno promenile.

Problemi u raju

U julu 2022. pojavila se informacija da se Jelena Karleuša posle 14 godina braka razvodi od fudbalera Duška Tošića. Njih dvoje i dalje žive zajedno, ali kako je pevačica jednm prilikom otkrila, sve je drugačije.

Pop diva je tada potpuno ogolila dušu, čime je stavila do znanja koliko je teško podnela sve kroz šta je prolazila prethodnih godina. Od svoje odgovornosti nije bežala, već je rekla da je u potpunosti prihvata.

“Ljudi su u šoku kad kažem da smo mi u braku! Svi su mislili da smo se mi razveli, ali eto nismo. Svi misle da ne živimo zajedno, a evo živimo, situacija je očajna jako dugo.”

1/18 Vidi galeriju Ovako su izgledali kad su bili zaljubljeni Jelena Karleuša i Duško Tošić Foto: Marko Poplašen, Marina Lopičić, Ana Paunković

Jelena je priznala da joj je jako žao zbog takve situacije jer se uvek priseti svojih roditelja koji su i nakon razvoda ostali u dobrim odnosima, ali ističe da je između nje i Duška to nemoguće jer je on tvrdoglav.

"Nikada ne smemo da budeno na nišanu"

“Meni je žao zbog toga jer ja smatram da Duško i ja nikada, makar i ne znam šta da se desi, ne smemo i ne treba da budemo neko ko se gleda preko bilo kakvog nišana. Moja Divna i moj tata su se razveli kad sam imala 7-8 godina, oni su do njene smrti imali divan odnos, to je ona prava stvar.

Duško je malo tu drugačiji, on je jako tvrdoglav i ispao je neko ko nije znao da se snađe pod velikim pritiskom. Ogroman, strašan pritisak medijski. Samo da je malo drugačije odigrao, medije, ajde tako da kažem mi bismo pobedili. Sa druge strane hoću da kažem da je on otac moje dece i ono što mislim da je on član moje porodice.”

1/6 Vidi galeriju Duško Tošić Foto: Marina Lopičić, Nemanja Nikolić, Instagram

“Moji prijatelji se ljute i ljudi oko mene smatraju da zaslužujem da završim priču sa Duškom jer on ne čini ništa da ja budem srećna žena i da se negde situacija popravi. Da zaslužujem novu ljubav, da zaslužujem novi početak i to mi svi priželjkuju, ali bukvalno svi oko mene. Izgleda da sam toliko navikla na lošu situaciju, ja sam devojka sa Fontane, odrasla sam devedesetih na Fontani, ja sam naučena da se jako lako prilagođavam lošoj situaciji. Mnogo bolje plivam u lošoj situaciji nego što bih ikada znala da plivam u dobroj.”

Konačan kraj

Nakon nekoliko godina pop diva i fudbaler su se i zvanično razveli, a kako je Jelena otkrila jednom prilikom, dala je sve od sebe a ostanu u dobrim odnosima nakon kraha braka zbog dece.

Situacija je bila drugačija, odnosi su jedno vreme bili zategnuti, te je došlo i do prekida kontakta, ali i skandala.

Svako je krenuo svojim putem, a bivši fudbaler je čak priznao i vezu sa atraktivnom plavušom Norom koja je ubrzo doživela krah.

Pomirenje

Jelena je nedavno doživela vrtoglavi uspeh sa tri nove pesme sa albuma "Enigma", a posebnu pažnju javnosti privukla je pesma "Sad je sve okej" za koju mnogi tvrde da je posvećena bivšem suprugu kao nastavak "Tihog ubice" za koju je pop diva i sama priznala da ima veze sa fudbalerom.

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Miloš Miletić, Printscreen, Kurir

Nakon što je čuo pesmu, bivšoj ženi je pustio poruku, a sve prilike ukazuju da su nakon toga i zakopali ratne sekire. Uskoro se bliži rođendan njihovih devojčica, te zajedno spremaju gala slavlje.

Zajedno za svoje devojčice

Pop zvezda je istakla i da se Duško ne buni oko plaćanja troškova za predstojeće slavlje i da je "sada sve okej".

Duško i ja smo u dobrim odnosima zbog dece. Uskoro nam se bliži jako bitan momenat za svakog roditelja, a to je 18. rođendan naše Atine i 17. naše Nike. To je zbog dece koja zaslužuju da im roditelji budu u dobrim odnosima. To je to i ništa više od toga. Ne muvamo se - rekla nam je Jelena.

1/5 Vidi galeriju Duško Tošić šalje srca JK Foto: Kurir

- Duško je ponosn tata. Bili mi u dobrim odnosima ili ne, uvek sam isticala da je fantastičan otac i da ga deca puno vole. Nije se nikad dovodilo u pitanje da li će on platiti slavlje. Može i mama, nije problem - rekla je ona.