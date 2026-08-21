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Bivši fudbaler i nekadašnji muž Jelene Karleuše, Duško Tošić danas živi potpuno drugačijim životom, ali njegov put do uspeha nije bio lak. Odrastao je u Orlovatu, u skromnim uslovima, a kao dečak je sanjao da jednog dana postane veliki fudbaler.

Foto: Instagram

Njegova ljubav prema fudbalu bila je tolika da je, kako se svojevremeno pričalo, umeo da se iskrade iz kuće i ode kod komšije kako bi gledao utakmice, budući da njegova porodica nije imala televizor.

- Sećam se kako je Duško molio komšiju da kod njega gleda utakmice jer njegovi roditelji nisu imali televizor. Sedeo bi na krevetu, a lopta bi mu bila ispod noge. Dešavalo se i da zaspi uz televizor i da ga otac u pola noći u naručju odnese kući. Duško vam je klasičan primer kako se iz blata može doći do vrha! - pričao je svojevremeno čovek koji je poznavao njegovu porodicu.

O tome koliko je njegovo detinjstvo bilo teško govorila je i njegova tadašnja supruga Jelena Karleuša. Ona je svojevremeno otkrila da joj je Duško skrenuo pažnju kada je javno komentarisala Kristinu Kiju Kockar, upravo zato što je njena majka Nadica Zeljković nekada pomagala njemu.

Duško Tošić stao na stranu Kije Kockar

1/18 Vidi galeriju Ovako su izgledali kad su bili zaljubljeni Jelena Karleuša i Duško Tošić Foto: Marko Poplašen, Marina Lopičić, Ana Paunković

- Duško mi je ispričao, kada sam ja imala žestoke komentare na Kiju, da prestanem i da je ne diram jer mu je mnogo pomogla. On mi je rekao: "Nemoj više da je diraš, zato što je njena majka, kada sam bio mali i jako siromašan, davala meni ručak u restoranu gde je radila" - ispričala je tada Karleuša.

Ovaj detalj najbolje pokazuje koliko je Tošić, uprkos tome što je kasnije izgradio uspešnu fudbalsku karijeru i obezbedio sebi život daleko od nemaštine, pamtio ljude koji su mu pomagali kada mu je bilo najteže.

Od dečaka koji je utakmice gledao kod komšije jer njegova porodica nije imala televizor, do reprezentativca Srbije koji je igrao u velikim evropskim klubovima – Duškov životni put ostao je primer koliko se upornošću i radom može stići od skromnog početka do velikog uspeha.