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Milena Kačavenda, bivša učesnica "Elite 9", sinoć je gostovala u emisiji "Narod pita", a ovom prilikom je progovorila o najaktuelnijim dešavanjima.

Na samom počeku, Milena je, naime, otkrila da joj je krivo što je u ležernom izdanju došla u emisiju, pa je potom progovorila o sukobu sa Anđelom Rankovićem, sa kojim je sinoć gostovala.

- Ja sam top, malo sam nesrećna, zna se da su moji "Narod pita" tematski uvek, ja jako volim Mašu i nekako sam želela da ispoštujem na maks, ali kada sagovornika imam drugaricu, ja sam došla ovako plažna varijanta, da se isćaskam, kao kada odeš sa drugaricom na kafu - rekla je Kačavenda, a potom je otkrila gde je pronašla inspiraciju kada je poklon koji je donela Anđelu u pitanju, a tiče se muškog polnog organa u buketu cveća:

Ja sam imala i gore ideje, ne gore, nego...Ja mislim da je mene narod zavoleo i da sam u medije dospela zato što sam prirodna, ja nemam svest o kamerama, nisam to kao: "stani ovde...". Ovo sam ja, takva kakva sam i to mi je opterećujuće do bola.

1/5 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Printscreen Pink

"Smeće jedno obično, prikriveni gej koji ne sme da se autuje"

U daljem razgovoru ona je pomenula Anđela.

- Ja o njemu imam da pričam sve o čemu sam govorila, evo videli smo da sve što sam govorila unutra, da se ispostavilo kao istina. Ja nemam obezbeđenje, gde su ti drugari, ručkići i večerice?! Ja nikoga ne farbam, mislim da su to gledaoci u meni prepoznali. Kako da ne budem inspirativna, pa oni su o meni iznosili takve gnusne laži i optužbe. Meni možeš da uradiš u životu sve, ali ne možeš da diraš ono što je moje. Tu sam, kao kada miša zgaziš na rep, kopam. On je bio moja inspiracija, ona deca koja su me se odrekla su mi pomagali da pripremim poklone, nije lako da odem i da kupim bilo šta. Mislim da je poklon adekvatan, ja sam tu da sa nacijom podržim momčića da kaže ko je on ustvari i da je dovoljno bilo da laže gledaoce da mu se dopadaju žene. Zamisli ti sada kako je to stravično da optužuje Daneta kada je Sofija u pitanju, a setimo se da mu nije bilo ogavno i nepristojno kada je govorio da je Matora gurala Aniti ruku do lakta. Ne znam zašto je Dane večeras taj kog mi treba da rešetamo, i opet od singidunuma nismo čuli ništa, osim diplomatskih odgovora. Ja se osećam kao da sam u Hagu, kada budem završila taj fakultet onda ću odgovarati bogougodno i društveno prihvatljivo. Ja ću podsetiti gledaoce šta je ovaj ofarbani prezervativ govorio o meni - rekla je ona, pa nastavila:

Smeće jedno obično, prikriveni homić koji ne sme da se autuje, zašto ne kaže ko je on stvarno?! Ja želim da ga podržim u tome, pa teško je. Nije on jedini momak koga je on otac ostavio, mnogo je mladih takvih. Prisetimo se da je govorio da je možda njegov otac mene sreo u Zemunu. On je mačiji kašalj, već sam ga pojela, sažvakala i ispljunula. Ne možeš kumi da staviš u oktagon ćurku, ja sam navikla na dvojicu, da se obračunavamo. Nisam inspirisana večeras, ali sam i inspirisana do besvesti da čuju gledaoci koliko pojedini učesnici lažu, koliko su jadni, mizerni i koliko kriju svoje živote, jedna prigradska smeća.

Kada je reč o tome da je Sofija, u nekoliko navrata, demantovala sve video snimke i dokaze koji su isplivavali o njenoj aferi sa sedamdesetogodišnjim Danetom, Milena je imala svoj komentar.

1/7 Vidi galeriju Anđelo Ranković Foto: Marko Karović

- Sofka demant. Čujem da će da me prijavi policiji, ne znam za šta?! Ali da dabar, blavorka, nije me tata rešio, nadam se da je tati kupila četvorku. Znam sa kim je sve bila, ja ih sve pratim. Za to ćete morati da pitate Munjeza, on mnogo toga zna. Ona je devojka, u biti, kur*vela. Jedno je kur*a, ja to poštujem...U moje vreme su se devojke bavile najstarijim zanatom da bi preživele, a danas se time bave jer im je malo, jer hoče još, još, još...Kur*vela u duši nema veze sa prostitucijom, koju ja poštujem, treba želudac za to. Vidim da nam je Sofka društveno aktivna, setimo se da sam ja baba alkoholičarka koja pije iza kreveta i narkomanka, bogami, ja čujem nešto drugo o njoj, nisu me rešili ni njeni drugovi koje poznajem. Ja sam tu, emisija "Narod pita", da ih sve zgazim kao bubašvabe - rekla je ona.

kurir / pink

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