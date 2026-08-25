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Poznata voditeljka TV Pinka, Dea Đurđević, postala je majka i na svet donela devojčicu. Nakon što je vest o prinovi odjeknula u javnosti, Dea se oglasila na društvenim mrežama i podelila emotivnu poruku.

Na svom Instagram profilu objavila je sadržaj koji je privukao veliku pažnju javnosti, ali i jasno stavio do znanja da ima svoj stav prema komentarima i mišljenjima drugih o njenom životu i ličnim odlukama.

Dea je poznata kao neko ko otvoreno i bez ustručavanja deli svoje stavove, a njeno najnovije oglašavanje na Instagramu to i potvrđuje. Ona je podelila poruku koja jasno i nedvosmisleno poručuje da niko nema pravo da sudi o njenim postupcima ukoliko nije prošao kroz sve ono što je ona iskusila.

- Da ste bolovali moje bolesti, da ste učili moje škole, da ste punili moj novčanik, možda bih vam tada odgovorila zašto nešto radim ili ne radim. Ovako, džaba pitate - stoji u objavi koju je podelila Dea.

Lazar napravio slavlje

1/5 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Printscrean, Printscreen/Instagram

Podsećamo, nakon što je Dea ćerku donela na svet, njen suprug napravio je veliko slavlje tim povodom.

Nosio je majicu sa natpisom "cepaj tatu, ima novu šeficu", što je svima izmamilo osmeh na lice.

- Više sam se ja uplašio nego Dea, da vam kažem! Ona je to sve lagano podnela - rekao je Dein muž na slavlju.

- Bilo je suza radosnica, volim je najviše na svetu, ona je najveći borac! Prvi utisci su fantastični, najsrećniji sam! Dea je birala ime, a devojčicu sam držao kad se rodila, al' na kratko, 5, 10 minuta - otkrio je on.

Otkrila detalje porođaja

- Odlično sam, hvala, predivno sam. Porođaj je protekao u najboljem redu, vidite da sam nasmejana i da je sve dobro, bebica je odlično, rekla je Dea pa otkrila na koga beba liči.

1/4 Vidi galeriju Dea Đurđević u poodmakloj trudnoći se pojavila u javnosti posle duge medijske ilegale na reviji Bate Spasojevića Foto: Nemanja Nikolić

- Beba je miks, ali pošto mirnije spava onda je tatina.

- Stvarno su svi super ovde u Frontu, svima nam je to dobar izbor. Svi su bli predivni osećala sam se mažena i pažena zahvaljujuči celom osoblju. Hvala svima na porukama i pozivima. Ovi ljudi su mi ulepšali porođaj. Mama je tu, mama se ne odvaja.