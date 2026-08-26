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Iza legendarne umetnice Aleksandre Slađane Milošević ostala je vredna imovina i neprocenjivi kulturni opus, a celokupna zaostavština sada prelazi u ruke njenih najbližih srodnika, preneli su svojevremeno domaći mediji.

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Foto: Privatna arhiva

Smrt jedne od najuticajnijih ikona jugoslovenske i srpske rok scene pokrenula je pitanja o tome kome će pripasti njeno materijalno i umetničko bogatstvo. Kako prenose domaći mediji, jedini naslednici njene imovine i bogatog opusa su njena braća, Goran i Živko Milošević.

Nekretnine na elitnim lokacijama i porodično imanje u Sremu

Slađana Milošević Foto: Damir Dervišagić, YouTube/Aleksandra Sladjana Milosevic

Slađana je tokom decenija uspešne karijere obezbedila značajnu imovinu, a detalje o tome šta sve čini njeno nasledstvo otkrio je izvor blizak porodici za domaće medije:

"Slađana je živela u stanu na Novom Beogradu, koji je bio u njenom vlasništvu. Pored toga, ona je imala i luksuzan automobil marke "audi". Nakon smrti roditelja zajedno s braćom nasledila je nekretnine na Dedinju i Banovom brdu, kao i ogromno imanje u Sremu, koje je bilo u vlasništvu njenih predaka. Koliko znam, nešto od ovoga je prodato prethodnih godina, a ostatak će nakon Slađanine smrti podeliti njena braća Goran i Živko Milošević".

"Važnije mi je bilo stvaranje harmonije"

Slađana Milošević  Foto: Dragana Udovičić, Dragan Kadić

Pitanje naslednika ponovo je u fokus javnosti vratilo i njene ranije izjave o privatnom životu. Slađana se svesno odrekla uloge majke kako bi svoju kompletnu energiju i život posvetila umetnosti, pisanju i stvaranju.

O svom životnom izboru i tome ko su njeni pravi naslednici, umetnica je jednom prilikom izjavila:

"Smatrala sam da je za mene važnije da napišem i snimim 150 pesama, da me ispunjava stvaranje harmonije zvuka i teksta kroz pisanje i režiju, i pokušaj da popravim svet oko sebe. Takav životni izbor bio je za mene važniji od materijalnog i fizičkog prokreiranja, što mogu učiniti i drugi. Moji potomci ne moraju biti biološki, jednako je važno imati i ideološke".

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