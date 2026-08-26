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Pop diva Jelena Karleuša i Svetlana Ceca Ražnatović već više od dve decenije nalaze se u javnom sukobu, koji je godinama privlačio veliku pažnju javnosti.

Foto: Petar Aleksić, Privatna Arhiva

Karleuša je tokom tog perioda u više navrata javno komentarisala Cecu, a njihov sukob je u pojedinim situacijama prerastao i u sudske sporove. Pevačica je često iznosila i stavove o Cecinom pokojnom supruguŽeljku Ražnatoviću Arkanu, čime su njihove javne polemike dobijale dodatnu težinu.

"Nisam se osećala kao kod kuće"

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Miloš Miletić, Printscreen, Kurir

Sada je ipak otkrila da je početkom dvehiljaditih živela u Arkanovom stanu u Atini.

- Istina je. S obzirom na to da sam jedina domaća muzička ličnost koju izdaju strane produkcijske kuće - sada Univerzal, a nekada Heven Mjuzik. Tada me je u Atinu dovela čuvena porodica Kirjaku, vlasnici Hevena, i kompozitor Fivos. Tada sam dugo odsedala u hotelu, bila sam depresivna tu... Nisam se osećala kao kod kuće, a provodila sam mesece tamo. Iz tog razloga su odlučili da mi iznajme jedan prelep stan na obali mora na Glifadi. Ispostavilo se da je žena koja je iznajmljivala taj stan Natalija, bivša supruga Željka Ražnatovića Arkana. Sećam se, otvorili su mi vrata njegovi sinovi Nikola i Vojin i ćerka Maša, rekla je Jelena i opisala kako pamti taj period.

- Pamtim ga kao najlepši u mom životu. Tada mi je Heven Mjuzik iznajmio jednu "opel corsu" u koju sam, pošto sam jedina imala vozačku dozvolu, svaki dan trpala Arkanovu decu i još uvek maloletnog Tošeta Proeskog i vozila sve nas na plažu. Tada sam snimila pesme kao što su "Moj dragi", "Samo za tvoje oči", "Manijak".