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Aneli Ahmić je zbog svog izgleda mnoge ostavila bez teksta. Starleta je objavila nove fotografije na kojima pozira sa upečatljivom šminkom i sređenom frizurom, međutim, upravo su njene jagodice postale glavna tema komentara.

Šokirala pratioce

Mnogi pratioci primetili su da joj lice izgleda znatno drugačije nego ranije, a pojedini smatraju da su jagodice toliko naglašene da ostavljaju utisak neprirodnog izgleda.

"Šta se desilo s licem?", "Bila si mnogo lepša ranije", "Jagodice su previše izražene", "Izgleda kao da je preterala sa estetskim zahvatima", samo su neki od komentara koji su se nizali ispod objave.

Voli intervencije

1/5 Vidi galeriju Starleta voli da se ulepšava Foto: Printscreen, Kurir

Šok i neverica

Ovo nije prvi put da se na društvenim mrežama povede rasprava o Anelinim estetskim promenama. Kako se može primetiti na njenim novijim fotografijama, konture lica deluju znatno izraženije nego u periodu kada je stekla veliku popularnost u rijalitiju.

Dok jedni smatraju da je promena rezultat šminke, filtera i ugla fotografisanja, drugi su uvereni da je otišla korak dalje sa estetskim korekcijama.



