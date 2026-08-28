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Aneli Ahmić je zbog svog izgleda mnoge ostavila bez teksta. Starleta je objavila nove fotografije na kojima pozira sa upečatljivom šminkom i sređenom frizurom, međutim, upravo su njene jagodice postale glavna tema komentara.

Šokirala pratioce

Mnogi pratioci primetili su da joj lice izgleda znatno drugačije nego ranije, a pojedini smatraju da su jagodice toliko naglašene da ostavljaju utisak neprirodnog izgleda.
"Šta se desilo s licem?", "Bila si mnogo lepša ranije", "Jagodice su previše izražene", "Izgleda kao da je preterala sa estetskim zahvatima", samo su neki od komentara koji su se nizali ispod objave.

Voli intervencije

Starleta voli da se ulepšava Foto: Printscreen, Kurir

 Šok i neverica

Ovo nije prvi put da se na društvenim mrežama povede rasprava o Anelinim estetskim promenama. Kako se može primetiti na njenim novijim fotografijama, konture lica deluju znatno izraženije nego u periodu kada je stekla veliku popularnost u rijalitiju.

Dok jedni smatraju da je promena rezultat šminke, filtera i ugla fotografisanja, drugi su uvereni da je otišla korak dalje sa estetskim korekcijama.

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