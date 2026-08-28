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Poznati muzičar Milutin Popović Zahar prisetio se nedavno braka sa Gocom Lazarević, od koje se razveo još davnih dana. Tom prilikom je oštro prokomentarisao njen sadašnji izgled, tvrdeći da je pevačica drastično preterala sa estetskim i plastičnim operacijama.

Zbog tolikih korekcija, Zahar je priznao da je pri njihovom poslednjem susretu jedva uspeo da je prepozna.

1/5 Vidi galeriju Milutin Popović Zahar iskren Foto: Kurir Televizija, Damir Dervišagić, Kurir Televizija

- Što se Goce tiče, nisam je prepoznao kad smo se videli skoro. Liči na neku Mongolku, to su neke kod pevačica fizionomije, koje iznenađuju. To su sve nekakve veštačke nuspojave bivših lepotica u koje smo se svi zaljubljivali. Ove matorke i matorci vole da se podmlađuju, svako ima pravo na to, ali što se pojavljuju mlade žene, koje smatraju da moraju da se botoksiraju, to je šokantno. Žene na estradi, biti lep, to je već osam posto od onoga što se traži, dva posto je sluh i ostalo da uzmeš neke pesme koje te ubede da ti trebaju. To je nekako ceo paket da bi se uspelo na estradi - rekao je Zahar.

"U mom krugu sam najsiromašnija"

Uprkos tome što poseduje velelepnu kuću na Bežanijskoj kosi, Goca je šokirala izjavom da sebe smatra siromašnom u poređenju sa ljudima iz svog kruga.

1/4 Vidi galeriju Goca Lazarević na Kurir televiziji Foto: Kurir Televizija

– Verujte mi da sam ja ovde, u mom krugu, jedna od najsiromašnijih – izjavila je pevačica, objašnjavajući da su javne ličnosti često pod pritiskom da održavaju lažni sjaj.

– Mi smo izloženi javnosti i šaljemo sliku da smo doterani i nasmejani kao svuda u svetu. Kao da nam nije ništa, a svi imamo probleme, kao i svi drugi ljudi na svetu, i lepih i manje lepih trenutaka – rekla je Goca.