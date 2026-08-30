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Rijaliti učesnik Anđelo Ranković nalazi se na jednom privatnom veselju odakle se oglasio na društvenoj mreži Instagram. I dok je on snimao pevačicu mnogi su primetili da je u pitanju dobro poznato ime iz sveta rijalitija, a u pitanju je Marija Ana Smiljanić.

Naime, Anđelo je objavio niz fotografija sa privatne proslave na kojoj se trenutno nalazi, a u jednom trenutku je objavio i snimak na kom se vidi pevačica koja peva dobro poznati hit, a koju Anđelo snimio izbliza i častio je novčanicama.

Ipak, kada se malo bolje pogleda u pitanju je Marija Ana, bivša rijaliti učesnica, koja se posle turbulentnog perioda povukla iz javnosti i posvetila pevanju.

Kako se može videti na storiju koji je objavio Anđelo, nju su sve vreme kitili parama dok je ona pevala, a verujemo da je atmosfera bila na vrhuncu.

Foto: Printscreen

"Sad je našao neku babu od 50 godina"

Podsetimo, Marija Ana je nedavno u intervjuu za domaće medije otkrila detalje drame kroz koju prolazila zbog nevenčanog supruga sa kojim je ima sina, a kako je Marija Ana tada tvrdila, otac njenog deteta ju je pokrao i iskorišćavao iz materijalnih razloga.

"Čovek me je pokrao, dužan je i meni i mojim prijateljima. Juri ga pola grada zbog dugova. Saznala sam da nekom čoveku duguje 60.000 evra. Sad je našao neku babu od 50 godina. živi kod nje, troši njene pare i vozi njen auto. Sa njom je samo zbog para jer nema prebijane banke. Koristio je kokain i to ga je potpuno uništilo. Pucaju ga kompleksi jer sam jača od njega u svakom smislu. Kad je video da ne može da se nosi sa mnom, on je počeo da pravi probleme i vratio se svom starom životu. Svi mu se smeju, ja sam ostala samohrana majka, sama brinem o našem detetu, a on na sve to pokušava da mi se umeša i u posao preteći gazdama lokala da ja ne bih nastupala i zarađivala", otkrila je tada bivša zadrugarka.

Foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Filip Đukić i Marija Ana Smiljanić su zajedno učestvovali u "Zadruzi 1", sa Anđelom Rankovićem. Filip je tada bio ljubomoran zbog njene bliskosti sa Banetom Čolakom, a ona zbog njegovog odnosa sa Kijom Kockar. Burne svađe i skandali su obeležile ovo njihovo učešće u rijaliiju.

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