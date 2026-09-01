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Zvezda Granda Rajo Simonović potresen je tragedijom koja se dogodila u Crnoj Gori gde je izvršeno trostruko ubistvo.

Pevač se oglasio i ne krije da je i dalje u šoku zbog svega što se desilo, a kako kaže, poznavao je žrtve.

- Poznavao sam te momke i ja se inače rekreativno bavim streljaštvom. Išao sam u tu streljanu često. Bili su to momci za primer. I ovaj čovek stariji instruktor, on je tu već duži niz godina radi, ja mislim i od otvaranja čak.

Mi smo svi u šoku šta se desilo, velika tragedija. Nezahvalno je i osetljivo da u ovom momentu pričam o detaljima. Ne znam nikog od njegove porodice, znam njih tamo sa strelišta - rekao je Rajo Simonović.

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Kamere usnimile ubistvo

Direktor Uprave policije Lazar Šćepanović rekao je za RTCG da su kamere snimile trostruko ubistvo u Danilovgradu, kao i to da se na snimku vidi da je ubica Mihail Nikolaevič Šabunjin sasvim iznenada, bez ikakvog povoda, počinio strašan zločin.

Dodao je i da je ruski državljanin prvo ubio najiskusnijeg instruktora u streljani, a zatim dva mladića. Trostruki ubica prema dosadašnjim saznanjima nije imao kriminalni dosije, a ANB je zatražila međunarodne provere kako bi se napravio profil ubice.

Mihail Nikolaevič Šabunjin (30), osumnjičen da je ubio tri muškarca u streljani "Češka zbrojevka" kod Danilovgrada, izvršio je samoubistvo kada ga je policija opkolila u šumi iznad Herceg Novog. Prilikom hapšenja otvorio je vatru na policiju.

Mihail Šabunjin masakr Danilovgrad
Foto: Youtube/Newsmax Balkans/Telegram/MASH

Ruski državljanin usmrtio trojicu zaposlenih na strelištu

Podsećanja radi, dogodio krvavi pir na strelištu "Češka zbrojevka" u okolini Danilovgrada. Državljanin Rusije Mihail Nikolaevič Šabunjin (30) usmrtio je trojicu zaposlenih na strelištu, uzeo vatreno oružje i municiju i pobegao, zbog čega su policijske snage blokirale više gradova i izdale dramatičan apel građanima da ne napuštaju svoje domove.

Kurir.rs/ Blic

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