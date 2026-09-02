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Pevačica Goga Sekulić otvoreno je pričala o svojoj koleginici Jeleni Karleuši, ali i o njenom odnosu sa bivšim suprugom Duškom Tošićem.

Goga nije skrivala da sa posebnom pažnjom i empatijom posmatra situacije u kojima roditelji, uprkos međusobnim nesuglasicama, uspevaju da pronađu zajednički jezik zbog svoje dece. Kako je istakla, upravo takav odnos može biti veoma važan za njihovo odrastanje, razvoj i stabilno detinjstvo.

Foto: Damir Dervišagić

- Meni je drago. Prvenstveno kada se pomire ljudi koji imaju decu. Negde, vidite, da je neko ludo vreme došlo, mnogo treba da se brine o odrastanju dece i oba roditelja su ključni igrači. Kako god se oni pomirili, meni je drago zbog toga. Imaju predivne dve ćerke koje privatno znam i koje su predivno vaspitane - rekla je Goga.

Uputila joj niz komplimenata

1/8 Vidi galeriju Goga Sekulić Foto: Dejan Milićević

Pevačica je potom uputila niz komplimenata na račun Karleuše, posebno ističući njenu posvećenost majčinstvu, ali i profesionalizmu kojim godinama dominira na estradnoj sceni. Prema njenim rečima, balans koji Karleuša uspeva da održi između privatnog i poslovnog života zaista je retkost.

- Svaka čast Jeleni da je uspela da izvede decu na pravi put, a opet da se toliko bavi profi karijerom. Svaka joj čast. Poslednjih godina zbog obaveza sa sinom 20 odsto sebe dajem za karijeru, jer sam milion posto posvećena detetu. Ali, kad vidim da neko odvoji toliko vremena i truda da se odrade pesme i kvalitetni spotovi i dobar stajling, njoj tu nema premca - poručila je Goga.

"Bilo je perioda kad sam imala neku lošu komunikaciju sa njom"

1/4 Vidi galeriju Goga Sekulić i Jelena Karleuša Foto: Damir Dervišagić, Luka Šarac Story, Dragana Udovičić, Damir Dervišagić, Zorana Jevtić, Damir Dervišagić

Sekulićeva se osvrnula i na njihov međusobni odnos, priznajući da nije uvek bio idealan, ali da je uprkos svemu uvek znala da prepozna i javno pohvali kvalitet.

- Ja sam otvorena, bilo je perioda kad sam imala neku lošu komunikaciju sa njom, ali sam uvek govorila za nastupe, stajlinge da je to sve top - rekla je iskreno.

Na kraju, Goga je otkrila da su svi nesporazumi sada iza njih i da su odnosi potpuno izglađeni, što potvrđuje i činjenica da je ponovo u kontaktu sa Karleušom i njenom porodicom.

- Jesam, sada je sve super. Pozvana sam, njene ćerke sada imaju rođendan. Bože zdravlja, doći ću naravno - zaključila je pevačica za Hajp, jasno stavljajući do znanja da su stare nesuglasice zamenili korektan odnos i međusobno poštovanje.