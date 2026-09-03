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Muzičar Igor Todorović - Dr Igi, obeležio je muzičku scenu devedesetih godina. Muzika je i dalje njegova velika ljubav, kroz koju je čak opisao i neke svoje nesuđene ljubavi.

Igor je ponovo u žiži javnosti nakon bizarne izjave za svoje pokojne kolege.

Živi na Banovom brdu

Igi živi sam u naselju Banovo brdo, u kući ušuškanoj nadomak Požeške ulice. Ipak, iako ima puno prostora za sebe, sa setom je pričao o želji da postane otac, te da njegov dom jednog dana postane kompletan. Da ima mogućnost, usvojio bi dete, pa se dotakao i te teme uoči prvomajskih praznika kada su ljudi porodično na okupu i "otključao" svoje najdublje emocije.

- Obično ljudi provode praznike sa porodicama, a pošto sam sam, desi se da me pozove koleginica Tanja da odem kod njene porodice na plac u Vrčinu. Naravno da mi porodica fali. Nema dana da ne pomislim na roditelje i brata koji, nažalost, nisu više živi. Šta da radim, znam da moram dalje i da život teče dalje... Moram da smognem snage i da nastavim dalje sam. Naravno, nikada nije kasno, možda jednog dana dođu neka žena i dete, videćemo - započeo je vlasnik najvećeg hita devedesetih "Oči boje duge".

Kako je spomenuo ženu i dete, Igi je istakao da nikada nije bio u braku, ali da ga to ne plaši i da ima još vremena za pravu ljubav.

Foto: Printscreen

- Nikada nisam bio u braku i nemam decu, ali bilo je tu puno devojaka i veza. Trenutno je taj "status quo". Nije to ništa tragično, ima još vremena, izgledam kao da imam tridesetak godina i sigurno da ima još vremena za te stvari - bio je iskren.

Ipak, voleo bi da se ostvari u ulozi roditelja i smatra da bi bio idealna očinska figura. Još uvek nije "digao ruke", pa se tako nada da se njegova loza neće ugasiti.

- Ja sam socijalno biće, nisam se rodio da budem sam. Kada vidim svoja iskustva u životu i šta se sve danas dešava, kažem - i bolje što sam sam, jer se ljudi prema meni ne ponašaju baš kako bi trebalo. Meni niko ne bi dao da usvojim dete, jer sam muškarac i živim sam. Bio bih divan otac, jer sam jako odgovoran, tačan i precizan. Moje dete bi imalo sve što treba i ne bi mu ništa falilo u životu. Dobio bih neki smisao života, jer bih posvetio život njemu. Ovako živim život bez smisla, jer su upravo deca smisao života. Koncerti će doći i proći, biće svega, ali nas neće biti. Ako ja ne budem imao muškog naslednika, porodica Todorović će se ugasiti - pribojava se on.

Po gubitku brata nije mogao da pronađe mir

Igora su zadesile velike porodične tragedije, kada je njegov mlađi brat preminuo od teške bolesti, a za njim je izgubio i oca i majku. Odlazak rođenog brata je za njega bio velika prekretnica nakon koje je svoj život promenio iz korena.

1/6 Vidi galeriju Ovako denser izgleda danas Foto: Dragana Udovičić, Printskrin, Damir Dervišagić

- To je bilo 2005. godine, i mogu da kažem da mi se život promenio iz korena. Od tog trenutka živim potpuno nov život. Tada sam imao 35 godina i pomogao sam koliko sam mogao, vodio ga na terapije, međutim, to nije pomoglo mnogo. Predlagao sam da se za lečenje primeni neka alternativa, ali lekari nisu hteli ni da čuju. Nisam hteo da navaljujem, mislio sam da znaju šta rade, ali očigledno je bilo suprotno - priča muzičar, te otkriva kako je gubitak brata uticao na njegovu porodicu.

- Godinu i po dana nakon bratove smrti umro je i tata. On je bio profesor fizičkog, bio je legenda i svi su ga znali. Ja sam ga nasledio, samo što sam legenda u muzičkom smislu. Mama je umrla 2013. godine, izdržala je sedam-osam godina nakon bratove smrti, ali je mnogo patila za njim. Za roditelje nema ništa gore nego kada izgube dete. Silom prilika sam ostao sam, i nije rešenje da sada i ja odem za njima. Prvih godinu dana nisam mogao da nađem mir, ali je sada sve okej - priznaje Igi.

Brat

Njegov brat se do poslednjeg dana borio, ali bio je negativan, a Igor nije želeo da se meša u njegovo lečenje. Smatra da su lekari mogli više da mu pomognu, zbog čega je sada razočaran.

- On je bio na hemioterapiji, išao sam da ga obiđem. U kući je bio dva dana pred smrt i tada je bio jako loše. Morao je da ode u Urgentni centar, zato što ta terapija razvaljuje organizam, i uzrok smrti bila je trombocitopenija. Doktori su se razleteli kako bi mu dali transfuziju, ali to nije pomoglo. On i ja nismo mnogo razgovarali i imao je izrazito negativan stav prema bolesti. Više je komunicirao sa mamom, a ja nisam želeo da smetam. Nisam se mešao jer je doktor rekao kako će ga on "opraviti". Kasnije, kada je umro, rekao sam mu: "Lepo si ga opravio." Danas je mnogo drugačije i sigurno ne bih dozvolio da to ode u tom smeru. Mi smo lekarima samo statistika i brojevi, oni nas ne gledaju kao ljude nego, nažalost, kao brojeve - smatra denser, razačaran i posle toliko godina.

1/7 Vidi galeriju Dr Igi Foto: ATA images, Printscreen Instagram, Printscreen/Ami Dži šou

"Žene su se u poslednjih 20 godina mnogo promenile"

Brak njegovih roditelja podseća ga na lepe stvari. Bili su mu primer skladnog odnosa i ne krije da priželjkuje da kraj sebe ima ženu poput njegove majke. Ipak, smatra da su se današnje žene promenile, pa je tako teško naći "onu pravu".

- Naravno da su mi uzor, samo što ja znam da je to sada nemoguće. Žene su se u poslednjih 20 godina mnogo promenile, a muškarci i ne toliko. Iz veza u kojima sam bio, video sam šta se zapravo dešava, i to je daleko od onoga što su moji roditelji imali. Sigurno je da su se vremena promenila, ali ja i dalje težim ka tome i verujem da ću naći srodnu dušu. To je malo teže, jer svaka devojka koja dođe misli da sam multimilioner, da se ima para i da može da se živi bez rada. Samo da se provodi i da se troši ogroman novac, ali to nije smisao života.

To kod mene ne može, ne živim tako i ne zarađuju se velike pare. Živim veoma skromno - naglašava Igi, pa priznaje da su ga žene iskorišćavale dok je bio slavan i popularan.

- Svakoj je bio motiv da me iskoristi zarad novca i popularnosti. Jako je teško razdvojiti da li voli Igora ili Dr Igija, to nikada nisam uspeo da saznam. Zato sam rešio da budem sam i da se ne petljam, ljudi se prevare i dobiju dete sa ženom pa se rastave i budu u problemu. Da se to meni ne bi dešavalo, držao sam se po strani. Devojka se ne upoznaje na splavovima i u diskotekama. Mislim da se treba upoznavati na nekom normalnom skupu, sa ljudima koji su vredni i rade, a ne čekaju da im sve padne sa neba. Muškarci ne mogu ceo život da te izdržavaju, moraš i ti nekada da se potrudiš i da radiš nešto. Imao sam žene koje su bile rasipnice, u smislu da troše mnogo para. Nisam mogao da zaradim onoliko koliko im je trebalo. Nisam budala, vrlo dobro znam da raspolažem parama, a možda sam i zato sam - zaključuje muzičar.

Bizarna izjava

Izjava Dr Igija o događaju koji se odigrao pre gotovo tri decenije izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama, nakon što je muzičar u jednom podkastu otvoreno govorio o "Skrivenoj kameri" u kojoj su učestvovali članovi grupe Montenigers i Dalibor Andonov Gru, kao i pokojni glumac Milenko Zablaćanski.

Foto: ATAIMAGES, Dado Đilas, Zorana Jevtić, Printscreen/Youtube

Dr Igi je objasnio da tada nije poznavao članove Monteniggersa, dok je Grua znao tek površno, zbog čega je, kako tvrdi, njihove reči shvatio ozbiljno. Prema njegovim rečima, ono što je trebalo da bude šala pred kamerama kod njega je izazvalo bes, jer je imao utisak da sagovornici zapravo misle ono što govore.

- Ljudi u afektu urade razne stvari, da me nisu zaustavili tamo, ja bih nekoga ubio. Sad ću da ti kažem neke stvari od kojih ćeš se naježiti. Ta skrivena kamera nije bila poštena, zašto?

1/6 Vidi galeriju Montenigersi Foto: Youtube Printscreen, printscreen YT, Politika

Prvo, Montenigerse nisam poznavao tad uopšte. Gru sam znao površno samo. Znači, došli su, zezali me tamo, kao imamo zaštitu skrivene kamere, a posle kažu zezali smo se, a ja znam u stvari da su stvarno mislili to što su pričali. I zato sam se naljutio, ako me razumeš. Inače, da si došao ti, moji drugovi s kojima sam dobar, pa ja se nikad ne bih naljutio u životu, ne ljutim se ja tako lako - šokirao je dr Igi.

Denser se osvrnuo i na ljude koji su bili povezani sa čuvenom skrivenom kamerom, a koji danas nisu među živima.

- Znači, znaš ko je bio iza kamere tamo, u režiji? Milenko Zablaćanski, pokojni. Je l' Monteniggers Neba pokojni? Je l' Gru pokojni? Je l' Nigor imao tešku bolest i jedva živ ostao? Ne zezajte se sa Dr Igijem, Dr Igija Bog čuva - rekao je on.