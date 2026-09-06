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Nova sezona rijaliti šoa Elita 10, zvanično je počela juče u 21 čas. 55 takmičara uselilo se u Belu kuću, a emocije između starih učesnika odmah su planule.

Marko Janjušević Janjuš nije časio ni časa da spopadne Aneli Ahmić, pa i da joj izjavi ljubav.

Marko Janjušević Janjuš prisetio se ljubavi sa Aneli Ahmić, te je rekao cimeru Leonu da mu je ona jedna od najvećih ljubavi.

- Je l' si se naspavao? - upitala je Aneli.

- Nisam. Kad mi je najlepše bilo, morao sam da ustanem - kazao je Janjuš.

- Znaš li ti, Leone, da je meni Aneli jedna od najvećih ljubavi. Bili smo u svađi, ali nas više niko ne može posvađati. Jao, Bože, šta ću ja sa njom?! - rekao je Janjuš i zaglio Aneli.

- Dobro je, Janjuše, pomeri se, molim te - rekla je Aneli.

1/6 Vidi galeriju Laura i Janjuš počeli da flertuju na početku "Elite 10" Foto: Printscreen Pink

Sviđaju mu se i nove učesnice

Laura je pitala Janjuša da li mora da bude na oprezu sa njim.

- Koja je garancija da se neću za*ebati? - pitala je Laura.

- Ti treba da nađeš momka svojih godina i da budeš normalna devojka. Treba da shvatiš da te niko neće voleti kao ja. Najlepše je kad se desi na prvi pogled. Već mi nije dobro - rekao je Janjuš.

- Ispale mi gaće od tvog govora - rekla je Laura.

- Ja ću ti dati 12 poena. Ja kome dam 12 poena, ta osoba mi se sviđa - rekao je Janjuš.

- Budi dobar prema ovim devojkama. Pazi šta radiš - rekla je Laura.

- Ćao srećo - rekao je janjuš.

- Opa, rehab neki - rekla je Laura.

- Milka ideš u rehab? - pitao je Janjuš.

- Sa Leonom - rekla je Miljana.

- Ja ću se jako naljutiti - rekla je Jovana.

- Što? - pitao je Janjuš.

- Ne znam. - rekla je Jovana.

- Nema potrebe da se ljutiš. - rekao je Janjuš.

- Ti si budala. - rekla je Jovana.