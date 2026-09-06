"TI SI MOJA LJUBAV!" Elita 10 samo što je počela, a već sve pršti od emocija
- Elita 10 je počela sa 55 takmičara u Beloj kući, a odmah su planule emocije među starim učesnicima.
- Janjuš je pred svima rekao da mu je Aneli Ahmić jedna od najvećih ljubavi i zagrlio je.
- Flertovao je i sa Laurom, poručivši joj da mu se sviđa i da će joj dati 12 poena.
Nova sezona rijaliti šoa Elita 10, zvanično je počela juče u 21 čas. 55 takmičara uselilo se u Belu kuću, a emocije između starih učesnika odmah su planule.
Marko Janjušević Janjuš nije časio ni časa da spopadne Aneli Ahmić, pa i da joj izjavi ljubav.
Marko Janjušević Janjuš prisetio se ljubavi sa Aneli Ahmić, te je rekao cimeru Leonu da mu je ona jedna od najvećih ljubavi.
- Je l' si se naspavao? - upitala je Aneli.
- Nisam. Kad mi je najlepše bilo, morao sam da ustanem - kazao je Janjuš.
- Znaš li ti, Leone, da je meni Aneli jedna od najvećih ljubavi. Bili smo u svađi, ali nas više niko ne može posvađati. Jao, Bože, šta ću ja sa njom?! - rekao je Janjuš i zaglio Aneli.
- Dobro je, Janjuše, pomeri se, molim te - rekla je Aneli.
Sviđaju mu se i nove učesnice
Laura je pitala Janjuša da li mora da bude na oprezu sa njim.
- Koja je garancija da se neću za*ebati? - pitala je Laura.
- Ti treba da nađeš momka svojih godina i da budeš normalna devojka. Treba da shvatiš da te niko neće voleti kao ja. Najlepše je kad se desi na prvi pogled. Već mi nije dobro - rekao je Janjuš.
- Ispale mi gaće od tvog govora - rekla je Laura.
- Ja ću ti dati 12 poena. Ja kome dam 12 poena, ta osoba mi se sviđa - rekao je Janjuš.
- Budi dobar prema ovim devojkama. Pazi šta radiš - rekla je Laura.
- Ćao srećo - rekao je janjuš.
- Opa, rehab neki - rekla je Laura.
- Milka ideš u rehab? - pitao je Janjuš.
- Sa Leonom - rekla je Miljana.
- Ja ću se jako naljutiti - rekla je Jovana.
- Što? - pitao je Janjuš.
- Ne znam. - rekla je Jovana.
- Nema potrebe da se ljutiš. - rekao je Janjuš.
- Ti si budala. - rekla je Jovana.
Kurir.rs