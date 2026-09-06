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Aneli Ahmić i Filip Đukić ponovo su se našli pod istim krovom, a čini se da će njihov odnos i ovog puta privlačiti veliku pažnju javnosti.

Naime, njih dvoje su i prošle sezone u „Eliti“ imali odnos koji je intrigirao javnost, ali Filip tada nije želeo da uplovi u vezu sa Aneli, između ostalog zbog činjenice da ona ima dete. Ipak, izgleda da se za nešto više od godinu dana mnogo toga promenilo.

Tokom leta Filip je čak otputovao u Hrvatsku, gde je posetio Aneli, što je već tada pokrenulo brojna pitanja o njihovom odnosu i mogućnosti da između njih ipak postoji nešto više od prijateljstva.

1/5 Vidi galeriju Starleta voli da se ulepšava Foto: Printscreen, Kurir

A sada, čim su se ponovo našli u Beloj kući, njihovi postupci govore više od reči. Aneli i Filip nisu dugo čekali da pokažu koliko su bliski – spojili su krevete i ušuškali se jedno pored drugog, što je odmah privuklo pažnju ostalih učesnika.

Da li je upravo rijaliti ponovno okupljanje bilo potrebno da između njih prorade stare emocije ili su tokom leta već shvatili da među njima postoji nešto više, ostaje da se vidi. Jedno je sigurno – njihov odnos u „Eliti 10“ već na samom početku obećava mnogo zanimljivih situacija.

1/9 Vidi galeriju Filip Đukić Foto: Printscreen