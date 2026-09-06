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Maja Marinković i Asmin Durdžić dali su svoj sud o novoj sezoni Elite. U Elitu 10, sinoć se uselilo nekoliko bivših Majinih partnera pa i Filip Car, a tu je i Aneli Ahmić sa kojom je bio Asmin. Maja i Durdžić najviše su komentarisali ulazak Filipa Cara i Aneli Ahmić.

Najjači ulaze kasnije

- Ne bih potcenila ljude koji su ušli u prvoj grupi, to su Karić, Janjuš, Aneli, Anđela, Car, a to što je Car rekao on ima pravo da komentariše, on je jak iza tastature, ali najjači igrači ulaze kasnije, videćemo, neću da potcenjujem nikoga, ali vidim da pričaju o meni sve vreme - rekla je Maja.

- Mi jesmo imali dogovore da se ne komentarišemo, a eto bilo je situacija gde je on pravio sačekuše, i ostalo. Meni se povraća kada on kaže da je tata rijalitija, a za mene je orangutan u kaputu. On ima mentalni sklop kao MIljana Kulić, komentariše je kako se ugojila, a on isti kao plinska boca. - rekao je Asmin u emisiji Premijera vikend specijal.

- Meni je smešno što se oni mene komenatrišu, a ja nisam unutra - dodala je Maja

Njih dvoje su se osvrnuli na odnos Filipa Cara i Anđele Đuričić, koja je rekla da je raskinula sa Gastozom:

- Meni to Anđela i Gastoz, to je mi je nekako fejk, a ne znam za Cara i ANđelu, to mi je čudno - rekao je Asmin.

- Čudan mi je raskid za Anđelu i Gastoza, raskinuli tik pred emisiju, nikome to nije bilo jasno - dodala je Maja u emisiji Premijera vikend specijal.

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Kurir

"Ušla je zbog Filipa Đukića"

Asmin i Maja su prokomentarisali Anelin ulazak:

- Bio sam šokiran zbog ulaska njenog, nisam to očekivao, mi smo se čuli pre dva dana, zbog Nore, ali danas sam dobio poruku da sve mogu da se dogovorim. Iskreno mislim da je ušla zbog Đukića - rekao je Asmin.

- Iznenadila me je, ali smatram da je velika emocija prema Đukiću jeste - dodala je Maja.

Maja je prokometarisala i Slađu Poršelinu:

- Ona je mlada Vendi, ništa drugo nije, kao da joj je ćerka. Ona će skupljati moje ostatke, a znamo da je opštila sa dekicama, ona je ljubomorna na mene, i veoma je sujetna, jeste zgodna, ali kesa na glavu - dodala je Maja.