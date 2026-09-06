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Takmičenje za Miss i Mistera je uveliko počelo, a prva tematska šetnja na pisti bila je kombinacija koju bi dame izabrale za izlazak sa muškarcem koji im se dopada i kojeg žele da zavedu. Prva ne na pistu izašla Aneli Ahmić.

Aneli Ahmić je prošetala pistom u crno-beloj haljini sa prorezom na bokovima, gde su se tačno isrcavale njene savršene proporcije. Tokom njenog hoda, moglo se primetiti da su pogledi njenih bivših ljubavi, Janjuša i Filipa Đukića uprti u nju.

Foto: Printscreen

Odmah na njom, pistom je prošetala i Anđela Đuričić, koja se odlučila za smernu haljinicu, a muški pol ostao je odupevljen.

Foto: Printscreen

Laura Prgomet odlučila se za nešto smeliju kombinaciju, te je tako izabrala crnu, čipkastu haljinu, te su se tako ocrtavale njene crne tangice, a muški pogledi bili su na njenoj bujnoj zadnjici.

Foto: Printscreen

Naredna je pistom prošetala Sandra Obradović, koja je u misterioznoj, crnoj kombinaciji osvojla muška srca.

Foto: Printscreen

Nredna je pistom prošetala Jovana Kosovac, koja se odlučila za bele pantalone i duks, a na nogama nosila je štikle, te je njena kombinacija skrenula veoma veliku pažnju.

Foto: Printscreen

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