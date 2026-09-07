Slušaj vest

Jelena Karleuša i Duško Tošić našli su se zajedno povodom proslave 18. rođendana njihove starije ćerke Atine, a važnu ulogu u tome da ovaj poseban dan protekne u najboljem redu imao je advokat Nikola Premović.

Pravna pomoć

Kako Kurir saznaje, Premović je tokom sudskog postupka bio spona između bivših supružnika i potrudio se da sve protekne bez tenzija,pa je samim tim i Atinino punoletstvo ostalo upamćeno isključivo po lepim trenucima.

Iako je odnos Jelene i Duška prethodnih godina privlačio veliku pažnju javnosti, kada su njihove ćerke u pitanju, oboje su više puta pokazali da su im one na prvom mestu.

00:55 Advokat Duška Tošića na proslavi rođendana Izvor: Kurir

- Ovo je jedan lep i poseban dan za porodicu i drago mi je da sam deo ovog veličanstvenog trenutka. Ne bih ja rekao da je moja uloga važna, Jelena i Duško su izuzetni roditelji i drago mi je da su na najbolji način upriličili ovakav divan dan naslednici. Sve ostalo što se pravnog dela tiče i nekih detalja koji su interesantni možda vama, ima vremena, pričaćemo- rekao je pravnik kroz osmeh.

Sve je bilo u najboljem redu



Upravo je Atinin veliki dan bio razlog da se sve eventualne nesuglasice ostave po strani, a advokat Premović je, prema našim informacijama, odigrao važnu ulogu u dogovoru i susretu bivših supružnika, što je sam i potvrdio. Karleuša i Tošić su tako još jednom pokazali da, bez obzira na prošlost, u najvažnijim trenucima za svoje naslednice umeju da budu pre svega, mama i tata. Jelena i Duško su pred početak slavlja govorili i o ćerkama, a nekadašnji fudbaler priznao je da je zbog karijere i godina provedenih van Srbije propustio veliki deo njihovog odrastanja. Posebno je istakao Jeleninu ulogu u njihovom vaspitanju.

Sve je bilo na nivou

1/5 Vidi galeriju Bivši supružnici pokazali nivo Foto: Kurir, Kurir, Petar Aleksić Mondo

-Zahvaljujem se i mnogo sam ponosan na Jelenu. Ja sam jako malo vremena provodio sa njima, pogotovo što sam igrao van Srbije. Jelena ih je divno vaspitala- rekao je Tošić, nakon čega Jelena nije uspela da zadrži suze.Karleuša je sa druge strane pred ćerkama pohvalila Duška kao oca i rekla da su sada u lepim odnosima, kao i da Atini i Niki, bez obzira na njihov razvod, nikada nije nedostajala ljubav oba roditelja. Emocije su posebno proradile kada je pomenuta pokojna Divna Karleuša, pa su se Jelena, Atina i Nika zagrlile i zaplakale.Duško se kasnije i sam našao sa mikrofonom u ruci. Na početku se našalio da ne voli mikrofon i da nije vešt u držanju govora, čime je nasmejao goste, ali je njegovo obraćanje ubrzo dobilo ozbiljniji ton. Pred svima se obratio bivšoj supruzi i zahvalio joj se na njihovim ćerkama.

-Tebi, mama, čestitam i zahvaljujem ti što si mi rodila dve princeze- rekao je Tošić na slavlju.