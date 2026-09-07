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Voditeljka Dragana Kosjerina već godinama je jedno od najprepoznatljivijih i najomiljenijih lica RTS-a. Iako mnogi prate njen rad na malim ekranima, malo ko zna detalje o njenom obrazovnom putu.

Kao tinejdžerka, Dragana Kosjerina se aktivno bavila manekenstvom. Međutim, njen veliki san u tom periodu bio je da postane stomatolog – profesija kojom se, sudbinski, danas bavi njen suprug Bojan Perduv. Prateći taj san, Kosjerina je prvo završila Zubotehničku školu u Beogradu.

Neuspeh na prijemnom

Nakon završene srednje škole, mlada Dragana odlučuje da promeni smer i pokuša da upiše psihologiju na Filozofskom fakultetu. Ipak, na tom putu se suočila sa preprekom – nije uspela da prođe prijemni ispit. Zbog ovog neuspeha, bila je prinuđena da napravi pauzu od jedne godine pre nego što nastavi svoje akademsko obrazovanje.

1/15 Vidi galeriju "OCA NISAM VIDELA 4 GODINE" Dragana Kosjerina je jedna od najlepših voditeljki, a malo ko zna njenu TEŠKU životnu priču Foto: Printscreen/RTS, Printscreen/Instagram

Od "Megatrenda" do prestižne UNESCO katedre

Nakon jednogodišnje pauze, Dragana je uspešno upisala Fakultet za kulturu i medije na "Megatrendu".

Ipak, njeno akademsko usavršavanje se tu nije zaustavilo. Kasnije je i magistrirala na prestižnoj UNESCO katedri za kulturnu politiku i menadžment. Tema njenog master rada bila je usko povezana sa njenom profesijom: "Uloga javnog medijskog servisa u očuvanju, promociji i kreiranju kulturnog nasleđa".

Velike promene na RTS-u

U javnosti su odjeknule i vesti o velikim izmenama na Javnom servisu.

Naime, tri izuzetno popularne emisije više nisu na programskoj šemi RTS-a: "Na večeri kod", "Ja volim Srbiju" i "Stigni me ako znaš", jer na novoj šemi nema mesta za formate ovog tipa.