NIJE PROŠLA PRIJEMNI ISPIT NA OVOM FAKULTETU! Ovo je istina o obrazovanju Dragane Kosjerine - evo gde je stekla diplomu
- Dragana Kosjerina je kao tinejdžerka želela da bude stomatolog, završila je Zubotehničku školu, a potom nije prošla prijemni za psihologiju.
- Kasnije je upisala Fakultet za kulturu i medije na Megatrendu i magistrirala na UNESCO katedri za kulturnu politiku i menadžment.
Voditeljka Dragana Kosjerina već godinama je jedno od najprepoznatljivijih i najomiljenijih lica RTS-a. Iako mnogi prate njen rad na malim ekranima, malo ko zna detalje o njenom obrazovnom putu.
Kao tinejdžerka, Dragana Kosjerina se aktivno bavila manekenstvom. Međutim, njen veliki san u tom periodu bio je da postane stomatolog – profesija kojom se, sudbinski, danas bavi njen suprug Bojan Perduv. Prateći taj san, Kosjerina je prvo završila Zubotehničku školu u Beogradu.
Neuspeh na prijemnom
Nakon završene srednje škole, mlada Dragana odlučuje da promeni smer i pokuša da upiše psihologiju na Filozofskom fakultetu. Ipak, na tom putu se suočila sa preprekom – nije uspela da prođe prijemni ispit. Zbog ovog neuspeha, bila je prinuđena da napravi pauzu od jedne godine pre nego što nastavi svoje akademsko obrazovanje.
Od "Megatrenda" do prestižne UNESCO katedre
Nakon jednogodišnje pauze, Dragana je uspešno upisala Fakultet za kulturu i medije na "Megatrendu".
Ipak, njeno akademsko usavršavanje se tu nije zaustavilo. Kasnije je i magistrirala na prestižnoj UNESCO katedri za kulturnu politiku i menadžment. Tema njenog master rada bila je usko povezana sa njenom profesijom: "Uloga javnog medijskog servisa u očuvanju, promociji i kreiranju kulturnog nasleđa".
Velike promene na RTS-u
U javnosti su odjeknule i vesti o velikim izmenama na Javnom servisu.
Naime, tri izuzetno popularne emisije više nisu na programskoj šemi RTS-a: "Na večeri kod", "Ja volim Srbiju" i "Stigni me ako znaš", jer na novoj šemi nema mesta za formate ovog tipa.
Zbog ovih promena, od septembra bi na mestu voditeljke popularnog kviza "Ja volim Srbiju" umesto Dragane Kosjerine mogla da se nađe glumica Mirka Vasiljević. Mirka je već potvrdila da je snimila jednu emisiju i da postoje planovi za narednu sezonu.