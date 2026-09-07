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Marko Đedović bio je kratak i jasan povodom krivične prijave koju je podneo protiv Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13. Estradni novinar je u razgovoru za Kurir potvrdio da je protiv njega podneo krivičnu prijavu zbog, kako tvrdi, proganjanja. Njihov sukob traje već mesecima, nakon niza javnih prozivki i međusobnih optužbi na društvenim mrežama i u medijima.

Oštar

Đedović je istakao da će se u petak pojaviti pred nadležnim državnim organima, ali da zbog toka postupka ne može da iznosi više detalja.

-U petak idem da dam izjavu pred državnim organima. Podneo sam krivičnu prijavu za proganjanje. Da li je tako ili ne odlučiće isključivo sud, niko drugi. Sve dalje informacije ne mogu da iznosim zbog postupka jer se radi o osuđenim kriminalcima -izričit je bio Đedović.

Nema popuštanja

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Kako je naglasio, dalji tok slučaja prepustiće isključivo institucijama, uz poruku da će konačnu odluku doneti sud.

Boki 13 je nakon saslušanja istakao da iza svega stoji Svetlana Ceca Ražnatović. Marko, sa druge strane nikada nije krio koliko poštuje svoju prijateljicu, već je u intervjuima naglašavao da je uvek tu za pevačicu.