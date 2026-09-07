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Pevač Dejan Živić privukao je pažnju javnosti pesmama i neverovatnom energijom, ali malo ko zna kakvu tešku sudbinu krije iza osmeha. Od devedesetih godina pa do danas, njegov život prate stravični gubici.

– Sve što me je snalazilo još od 90-ih u ratnim vremenima, pa potom napuštanje Srbije i odlazak u inostranstvo… Mnogima sam bio rame za plakanje, a neki drugovi su mi, nažalost, umirali na rukama. Pratile su me i nesrećne ljubavi, ali najteži udarac usledio je 2016. godine – započinje Dejan svoju potresnu priču.

Godina 2016. bila je najgora u njegovom životu, jer je u samo mesec dana ostao bez oba roditelja. Usledila je tiha borba sa teškim napadima panike:

– Otišla su mi oba roditelja u roku od mesec dana. Zbog svega što sam preživeo, često sam imao teške napade panike, ali to niko nije primećivao. Morao sam sam sa sobom to da rešim. Nisam smeo ni Boga da pitam zašto sve to odjednom. Sve svoje bolne trenutke zapisivao sam i iz te patnje stvarao pesme – rekao je pevač za "Grand".

1/5 Vidi galeriju Pevač Dejan Živić se na estradu probio duetskom pesmom "Srce balkansko" koju je otpevao sa Ćemom, a onda nestao sa scene i godinama živeo u inostranstvu Foto: printscreen YT

Ipak, u trenucima najvećeg mraka, usledio je neverovatan obrt sudbine koji mu je vratio sreću i doneo novu nadu:

– Gubitak roditelja me je vratio kući. Bog me je pogledao i podario mi ženu, decu i novi, srećniji život. Od tada sam napisao tri vesele pesme, od kojih su dve svadbene i koje će se zavek pevati na veseljima – otkriva Živić.

Danas, nakon svih životnih brodoloma, pevač je spreman za koncert karijere:

– Želja mi je da sledeće godine održim solistički koncert i da sve svoje uspone i padove podelim sa svojom publikom. Mnogi će reći otkud to, a ne znaju da se muzikom bavim od svoje 12. godine i da sam iza sebe ostavio pesme koje svi pevaju – poručuje pevač na kraju.

O razvodu i razočaranju

Podsetimo, Dejan je doživeo veliko razočarenje od supruge, o čemu je govorio.

- Žena i ja smo već imali svoje živote, samo smo živeli zajedno zbog deteta. Moja sestra i ja smo samo čekali da nam jave da je otac umro i da krenemo. U jednom trenutku me pozvala sestra plačući i rekla „majka je umrla“. Sestra je u to vreme bila bolesna imala je problem sa narkoticima. Ja sam joj rekao da ona ne ide, ja i ujak smo otišli. Sahranio sam majku i pogubljen sam se vratio u Nemačku. Na 40. dan od njene smrti, na njen pomen, umro mi je otac - kazao je on, a onda šokirao priznanjem.

1/5 Vidi galeriju Dejan Živić je ovako izgledao dok se bavio muzikom Foto: printscreen YT

- Pola sata posle očeve sahrane mi stiže poruka od žene „Dođi po stvari, više nećemo živeti zajedno“. Tu poruku sam pokazao kumu koji je bio pored mene i rekao mu da odmah posle večere idem u Nemačku. On je sve vreme vozio, otišao sam tamo da pokupim stvari i odmah se vratio za Srbiju - zaključio je on za "Novu".

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