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Najveća želja Dragana Kojića Kebe da postane deda uskoro će se ostavriti. Kako saznajemo, devojka njegovog sina Igora Kojića, Nikolina, nedavno je saznala da je u drugom stanju, a ta lepa vest je najviše iznenadila pevača.

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Pozvali smo ga za komentar i uhvatili ga potpuno nespremnog, a njegove prve reakcije bile su pune emocija.

-Jao, odakle vam to? -upitao je zbunjeno.

Nakon nekoliko trenutaka tišine, pokušao je da promeni temu razgovora, ali smo ga vratili na pitanje koje ga je potpuno zateklo.

- Ovo mora da je skrivena kamera, ali ako je istina, nema kantara da izmeri moju sreću i radost. Igora nisam video petnaest dana. Ako je to što ste mi rekli tačno, niko nije srećniji od mene - rekao je pevač vidno ganut.

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Iako nije želeo da ulazi u detalje, Keba nije krio koliko voli snajku Nikolinu, o kojoj je govorio samo biranim rečima.

-Nikolina je jedna prelepa, dobra, fina i vaspitana devojka iz divne porodice - poručio je ponosni svekar.

Pevač je, međutim, ostao uzdržan kada su u pitanju dodatni detalji, pretpostavljamo dok sve ne bude zvanično.

U istom razgovoru nismo mogli a da ga ne pitamo kako se priprema za predstojećeg spektakl na Tašmajdanu 12. septembra, za koji očekuje nezapamćenu posećenost.

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-Sve će biti prepuno. Otvaraju nove kontingente na Tašu, a može da se desi, kao na Vimbldonu, da ispred bude veliki video-bim za sve one koji neće uspeti da uđu, pa će koncert pratiti ispred Tašmajdana - rekao je Keba kroz šalu, uveren da publiku očekuje pravi muzički spektakl.

- Ovaj koncert shvatam kao moj diplomski rad. Muzika je moj život, moja terapija i moj način da razgovaram sa ljudima svih generacija, naravno dok pevam i to bez ikakvih predrasuda. Dobrodošli u subotu na Tašmajan u Kebino srce i Kebinu kafanu- poručila je muzčka zvezda.