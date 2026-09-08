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Porodica Kojić uskoro će dobiti novog člana, budući da sin Dragana Kojića Kebe, Igor Kojić i njegova izabranica Nikolina Šaponjaočekuju svoje prvo dete. Vest o prinovi obradovala je čitavu porodicu, a Kebi će se ostvariti dugogodišnja želja da postane deda.

Zaljubio se posle razvoda

Igor je ljubav sa Nikolinom pronašao nakon razvoda od Sofije Dačić, sa kojom je bio u braku svega nekoliko meseci. Njihovu vezu u početku su držali daleko od očiju javnosti, ali su vremenom prestali da kriju emocije i sve češće na društvenim mrežama dele zajedničke trenutke.Javnosti su se prvi put zajedno predstavili na koncertu kod pevača,kada se Igor pojavio sa lepom brinetom koja je odmah privukla pažnju.

Bivša misica iz Rijeke

Nikolina Šaponja dolazi iz Rijeke, ima 27 godina i od Igora je mlađa 12 godina. Nekada se bavila izborima lepote i nosila je titulu misice, dok danas uspešno gradi karijeru profesionalnog šminkera. Bavila se i politikom u rodnoj Rijeci.

1/7 Vidi galeriju Igor Kojić s devojkom Nikolinom Foto: Damir Dervisagić

Iako Keba nikada nije želeo previše da govori o sinovljevom privatnom životu, o Nikolini je svojevremeno imao samo reči hvale.

-Lepa je devojka, iskreno da kažem. Da li će biti snaja, Igor odlučuje o tome, ali mi se stvarno sviđa kao osoba, kompletno i spolja i iznutra. Nikada se nisam mešao u njegove izbore. Ako bude tako, biće to njegov treći brak, pa šta je problem. Nemam nijednu lošu reč za njegove bivše supruge. Njegov izbor iz srca je i moj izbor- poručio je pevač.

Dolazak prvog deteta predstavlja novu životnu etapu za Igora i Nikolinu, dok će Keba, kako je i sam priznao, uskoro dočekati jednu od najvećih životnih radosti-da postane deda.