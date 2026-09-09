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Posle prisnog odnosa koji su Aneli Ahmić i Filip Đukić imali u prethodnoj, devetoj sezoni "Elite", zbližavanje su nastavili letos, van kamera rijalitija, kada joj je došao u Dubrovnik. Oboje su postali učesnici "Elite 10", a samo nekoliko dana od početka završili su zajedno u krevetu, gde je došlo do vrele akcije.

Mnogi se pitaju na koji način će se njih dvoje večeras, tokom "Pitanja gledalaca", izjasniti o svom odnosu, a mediji su sada kontaktirali Anelinu majku Jasminu Ahmić Groficu, koja je ranije imala oprečne izjave i statuse o Đukiću, kog zbog ponašanja prema njenoj ćerki smatra folirantom.

Groficu je iznenadilo naše pitanje o Anelinom seksu sa Filipom.

- Jadnica! Kakv crni s**s?! Nemam pojma, au, bede - šokirana je i razočarana bila Anelina majka.

- Neće stati uz nju, jer je folirant. Vidim, jutros fol, ljubomoran na Janjuša kao, haha - priča ona za Pink.rs.

Na pitanje da li deli mišljenje pojedinaca sa mreža koji tvrde da se Đukić priklonio Aneli zarad fanova, Grofica u svom stilu, bez dlake na jeziku, poručuje:

1/6 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Đukić Foto: Printscreen

- Nema više ni ona, više će fanova imati bilder iz Tuzle nego ona - rekla je Grofica i zaključila:

- Filipini rastavljeni žive zajedno, ne bi nosili svoju decu drugim i da ne bi nabasali na partnere sa decom. Ali Filip je car, nek mlati sve redom krave - oštro je poručila Anelina majka za Pink.rs.

Filipov otac neće ni da čuje

Ovim povodom kontaktirali smo i Filipovog oca Zorana Đukića, koji nam je na poruku odgovorio sa godišnjeg odmora. Po svemu sudeći, Aneli kao snajka ga ne interesuje.

- Sunce i more, ima li šta lepše? Ne zanimaju me petparačke priče, odoh da se brčkam, pozdrav - bilo je sve što je Zoran želeo da kaže o odnosu svog sina i Ahmićeve.