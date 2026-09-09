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Momčilo Bajagić Bajaga vlasnik je brojnih hitova među kojima je i "442 do Beograda". Iako svi znaju ove stihove, mnogi su zbunjeni i pitaju se šta oni tačno znače.

Publika je pokušavala godinama unazad da nađe skrivenu poruku ovih stihova, a jedno od tumačenja bilo je da broj predstavlja približnu udaljenost između Beograda i Skoplja.

Međutim, nijedno od ovih objašnjenja nije razlog zbog kog je Bajaga odabrao baš broj 442.

- Broj 442 ne odnosi se ni na kakvu konkretnu razdaljinu i tu ne postoji nikakva simbolika. Istina je da je približna kilometraža do Skoplja ili do Sarajeva, ali to mi nije bilo u glavi kada sam se odlučio za taj broj. Uzeo sam ga jer sam želeo da navedem neku veću destinaciju, a ne 20 kilometara, a ovaj broj se savršeno rimovao - rekao je on jednom prilikom za "Telegraf" i time razočarao mnoge koji su verovali u ove teorije.

1/5 Vidi galeriju Momčilo Bajagić Bajaga Foto: Aleksa Stanković, Printscreen X, Printscreen RTS

Bajaga napisao folk hit

Malo je poznato da je čuvene stihove: "Godina je prošla, a na mome srcu leži ista želja..." za pesmu Vesne Zmijanac "Da budemo noćas zajedno" napisao niko drugi do Momčilo Bajagić Bajaga.

Ova numera je predstavljala ogroman iskorak za Vesnu iz njenog uobičajenog muzičkog pravca u pop-narodni manir.

Pomenuta pesma je postala apsolutni vanvremenski hit, a pevačica sa ponosom ističe da je autor ovog teksta upravo slavni roker.

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