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Od punoletstva godine prošlo je samo nekoliko dana, pa o gala proslavi koju su Jelena Karleuša i Duško Tošić priredili svojim ćerkama ne prestaje da se priča, a kako stvari stoje - o mnogim detaljima će se još dugo govoriti.

Iz dana u dan isplivavaju novi detalji i video snimci sa ovog galantnog događaja. Najpre, pažnju je privukao snimak na kom Duško u zanosu peva Jeleni numeru "Šta će ti pevačica...", ali tu nije kraj.

1/5 Vidi galeriju Bivši supružnici pokazali nivo Foto: Kurir, Kurir, Petar Aleksić Mondo

Sada se pojavio novi video koji je za kratko vreme postao viralan na mrežama. Naime, vidi se kako je Jelena prekinula di-džeja kada je počeo da pušta njen hit "Muškarac koji mrzi žene".

- Nemojte to, molim vas - čulo se da Jelena izgovara na snimku, a za to vreme je Duško stajao preko puta nje i gledao ju je zbunjeno.

Kako se navodi na društvenim mrežama, Karleuša nije želela da se ova pesma pušta pred decom.

Roditelji za primer

Iako su pop divna Jelena Kaleuša i Duško Tošić stavili tačku na svoju ljubavnu priču i nastavili dalje svojim životom, ništa ih nije sprečilo da za poseban dan budu tu za svoju decu. Bez drame, bez sukoba, već kao pravi roditelji za primer. Tom prilikom su još jednom pokazali da je ljubav prema deci mnogo važnija od ličnih nesuglasica i različitih interesa. Jedna stvar je jasna kao dan - interes da im deca odrastaju u zdravom okruženju punom ljubavi ostaje zajednička odlulka. Zbog ovih postupaka mogu dati primer mnogim roditeljima čija se ljubav ugasila.

Prisetite se kako je izgledala dekoracija na Atininom i Nikinom rođendanu:

1/14 Vidi galeriju Dekoracija na proslavi punoletstva Atine Tošić i 17. rođendana Nike Tošić Foto: Kurir

Za poseban dan, devojke su zablistale u haljinama sa cirkonima, dok je ponosni tata odabrao crni smoking. Pop diva JK je, kao i uvek, bila na visini zadatka, a nije ni čudo, kada već godinama unazad nosi titulu modne ikone u čijem stilu pronalaze inspiraciju i mnoge svetske zvezde. Jelena je i te večeri bila upravo ono što se kaže - svetska, a naša.

1/7 Vidi galeriju JK i Duško Tošić Foto: Kurir