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Pop diva Jelena Karleuša emotivno je govorila o bivšem suprugu Dušku Tošiću, ističući da je on izuzetno posvećen njihovim ćerkama Atini i Niki.

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Pevačica je sa suzama u očima pričala o njihovom odnosu i otkrila koliko joj znači to što je Duško prisutan u životima njihove dece, posebno otkako se vratio u Srbiju.

- Ja to uvek govorim, Duško je najdivniji otac. Ja sam se borila i izborila da budemo dugo u braku, jer smatram da je brak jako bitan za odrastanje i vaspitanje dece, rekla je Jelena okupljenim medijima na proslavi ćerkinih rođendana.

Iako su se nakon godina braka razveli, Karleuša ističe da se Duško i dalje maksimalno trudi oko ćerki.

- Ali kad smo se razveli, Duško je stvarno neko… Evo, pogotovo otkad se vratio u Srbiju, jako je posvećen njima. Odvozi ih, dovozi ih, vodi ih na ručkove, večere, u kupovinu. Svaki dan su zajedno, po ceo dan, ispričala je Jelena.

Njene reči pokazuju da, bez obzira na sve što se dešavalo između njih kao supružnika, Karleuša posebno ceni Tošićevu ulogu oca i njegovu posvećenost njihovim ćerkama.

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Jelena zaplakala zbog Duškovih reči

Podsetimo, na ovoj proslavi Duško je svojim govorom izazvao suze u Jelenim rečima.

- Nisam osetio ovih 18 godina jer sam igrao fudbal po Nemačkoj, Francuskoj, Turskoj... Jelena je bila uz njih stalno, Jelena je odmah uzvratila komplimente.

- Duško je najdivniji tata koji može da bude, iako je meni brzo prošlo, nemam osećaj da su one porasle, uvek će biti moje bebe, kaže pop diva, a Duško se nadovezuje.

- Zahvaljujem se Jeleni i mnogo sam ponosan na nju. Malo vremena sam proveo sa njima, a ona ih je vaspitala i jako sam ponosan", nakon ovih reči Jelena je zaplakala.

- Ja se izvinjavam, ovo je jako emotivno za mene i ovo su suze radosnice, rekla je pa se nadovezala.

- Moja deca su sada devojke, to me je najviše dotaklo, a i Duško je najdivniji otac na svetu, dugo sam se borila da budemo u braku, a i kada smo se razveli on je ostao jako posvećen njima, vodi ih na ručkove i večere, izlete, stalno su zajedno", rekla je JK koju su deca zagrlila, te su u tom trenutku svi pustili suzu.