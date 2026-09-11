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Iako je od spektakularne proslave 18. i 17. rođendana Atine i Nike, ćerki Jelene Karleuše i Duška Tošića, prošlo nekoliko dana, detalji sa gala slavlja i dalje privlače pažnju javnosti.

Foto: Printscreen/Intagram

Ovoga puta društvene mreže preplavio je snimak trenutka kada je Jelena usred proslave reagovala na muziku koju je bend počeo da svira.

Naime, muzičari su zasvirali prve taktove njenog hita „Muškarac koji mrzi žene“, ali je Karleuša odmah pokazala da ne želi da se pesma nastavi.

- Nemojte to, molim vas! - poručila je Jelena, uz gest rukom kojim je jasno stavila do znanja muzičarima da prekinu, što su oni odmah i učinili.

U tom trenutku preko puta nje stajao je Duško Tošić, koji je zbunjeno posmatrao situaciju i njenu reakciju.

Sudeći prema Jeleninom potezu, očigledno nije želela da se ova numera izvodi pred njenim ćerkama Atinom i Nikom, kao ni ostalim mladim gostima koji su prisustvovali proslavi.

Ovaj njen potez izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama, gde su mnogi komentarisali njenu odluku da odmah prekine izvođenje pesme.

Na gala proslavi okupio se veliki broj zvanica, a snimci sa večeri i dalje se pojavljuju na društvenim mrežama. Posebnu pažnju ranije je privukao i snimak na kojem Duško Jeleni peva stihove hita "Šta će ti pevačica...“, što je takođe izazvalo brojne komentare javnosti.

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Karleuša se slomila zbog Duška

Podsetimo, pop diva Jelena Karleuša emotivno je govorila o bivšem suprugu Dušku Tošiću, ističući da je on izuzetno posvećen njihovim ćerkama Atini i Niki

Pevačica je sa suzama u očima pričala o njihovom odnosu i otkrila koliko joj znači to što je Duško prisutan u životima njihove dece, posebno otkako se vratio u Srbiju.

budemo dugo u braku, jer smatram da je brak jako bitan za odrastanje i vaspitanje dece, rekla je Jelena okupljenim medijima na proslavi ćerkinih rođendana.

Iako su se nakon godina braka razveli, Karleuša ističe da se Duško i dalje maksimalno trudi oko ćerki.

- Ali kad smo se razveli, Duško je stvarno neko… Evo, pogotovo otkad se vratio u Srbiju, jako je posvećen njima. Odvozi ih, dovozi ih, vodi ih na ručkove, večere, u kupovinu. Svaki dan su zajedno, po ceo dan, ispričala je Jelena.

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Jelena zaplakala zbog Duškovih reči

Podsetimo, na ovoj proslavi Duško je svojim govorom izazvao suze u Jelenim rečima.

- Nisam osetio ovih 18 godina jer sam igrao fudbal po Nemačkoj, Francuskoj, Turskoj... Jelena je bila uz njih stalno, Jelena je odmah uzvratila komplimente.

- Duško je najdivniji tata koji može da bude, iako je meni brzo prošlo, nemam osećaj da su one porasle, uvek će biti moje bebe, kaže pop diva, a Duško se nadovezuje.

- Zahvaljujem se Jeleni i mnogo sam ponosan na nju. Malo vremena sam proveo sa njima, a ona ih je vaspitala i jako sam ponosan", nakon ovih reči Jelena je zaplakala.

- Ja se izvinjavam, ovo je jako emotivno za mene i ovo su suze radosnice, rekla je pa se nadovezala.

- Moja deca su sada devojke, to me je najviše dotaklo, a i Duško je najdivniji otac na svetu, dugo sam se borila da budemo u braku, a i kada smo se razveli on je ostao jako posvećen njima, vodi ih na ručkove i večere, izlete, stalno su zajedno", rekla je JK koju su deca zagrlila, te su u tom trenutku svi pustili suzu.