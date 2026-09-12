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Duško Tošić i Jelena Karleuša godinama su važili za jedan od najpoznatijih parova na domaćoj javnoj sceni, a njihov brak često je bio u centru pažnje. Ipak, dok se o njihovom odnosu mnogo pisalo i pričalo, komšije iz Duškovog rodnog Orlovata nisu ih često viđale.

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Foto: Damir Dervišagić

Kako su nam ispričali meštani, Duško je i ranije zbog brojnih obaveza i putovanja retko boravio u rodnom mestu, dok je vreme koje je provodio u Srbiji uglavnom koristio da bude sa svojim ćerkama.

- Ni Duška ni Jelenu nismo viđali često. Duško inače baš retko dolazi, stalno je na putovanjima i najviše vremena provodi sa svojim ćerkama kada je u Beogradu. Kada ih sretnemo, uvek se prijatno jave. Uvek su bili ljubazni prema nama - rekli su komšije.

Iako su se tokom godina u javnosti pojavljivale različite priče o njihovom odnosu, meštani Orlovata kažu da nisu imali običaj da se mešaju u njihov privatni život.

Duško je, kako navode, ostao vezan za svoje rodno mesto i porodicu, a kada god dođe u Orlovat, trudi se da vreme provede sa najbližima.

Duško Tošić šalje srca JK Foto: Kurir

Tošić opčinjeno gledao Jelenu, slao joj srca

Podsetimo, nakon što je palo pomirenje za rođendan, Duško Tošić uživao je i na nastupu svoje bivše supruge Jelene Karleuše u poznatom beogradskom lokalu.

Jelena je stigla u minijaturnom kostimu sa leptirićima i čizmama, vidno raspoložena i nasmejana, a unutra ju je dočekalo pravo iznenađenje.

U samom lokalu, Duško je bio vidno raspoložen, iako je sve vreme delovao kao da je pod tremom. On je pokušavao da ne privlači pažnju medija, koji su ga odmah uočili.

Ipak, kako je noć odmicala, Duško se sve više opustio, a posebno ga je pogodila Jelenina pesma "Tihi ubica", za koju je i ona sama više puta istakla da je posvećena upravo njemu.

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Duško Tošić šalje srca JK Izvor: Kurir

- Ovde večeras je i moj bivši suprug, pa evo za njega jedna lepa pesma - rekla je JK uz blagi osmeh, što je odmah izazvalo oduševljenje u lokalu, dok je tokom pesme "Kazino" uzviknula: "Ajmo Duško!"

Da bivši fudbaler i dalje gaji posebnu vrstu emocije prema majci svoje dece, videlo se i po tome što joj je u jednom trenutku rukama pokazao znak srca i nasmešio se, što je i Jeleni bilo vrlo emotivno.

Jelena prokomentarisla pomirenje sa Duškom

Podsetimo, Jelena je za Kurir pred sam nastup prokomentarisala pomirenje sa Tošićem.

- Duško i ja smo u dobrim odnosima zbog dece. Uskoro nam se bliži jako bitan momenat za svakog roditelja, a to je 18. rođendan naše Atine i 17. naše Nike. To je zbog dece koja zaslužuju da im roditelji budu u dobrim odnosima. To je to i ništa više od toga. Ne muvamo se - rekla nam je Jelena.

Bivši supružnici pokazali nivo Foto: Kurir, Kurir, Petar Aleksić Mondo

Na našu konstataciju da na svim društvenim mrežama svi navijaju da se Duško i ona pomire, ali i da je Nora Milovanović raskinula s njim jer su oni uspostavili dobre odnose, pop zvezda je imala spreman odgovor:

- Kako navijaju? Nemoj da me zezaš, ko navija? Daj, molim te. Baš sam žalosna što je Duško raskinuo sa devojkom. Baš sam žalosna! - odgovorila je uz osmeh JK.

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Jelena Karleuša na sceni Pinkovih zvezda Izvor: Kurir