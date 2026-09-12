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Nakon nekoliko svađa koje su imali u poslednjem periodu, Aneli Ahmić i Filip Đukić ipak ne mogu da odole jedno drugom. Iako su u pojedinim momentima delovali kao da je njihov odnos ozbiljno poljuljan, čini se da emocije ipak uspevaju da budu jače od svih nesuglasica.

Naime, nakon što je Filip došao u izolaciju, kamere su zabeležile njihov trenutak nežnosti, u kom su se grlili i mazili ispod jorgana. Njih dvoje su, daleko od pogleda ostalih učesnika, pronašli svoj mir, a njihovo ponašanje jasno je pokazalo da između njih i dalje postoji jaka povezanost.

Foto: Printscreen Pink

Iako je među njima u poslednje vreme bilo tenzija i nesuglasica, izgleda da je ovaj par na kraju dana ipak uspeo da prevaziđe sve i pronađe mir jedno pored drugog. Nakon brojnih rasprava, teških reči i emotivnih trenutaka, Aneli i Filip su još jednom pokazali da njihov odnos nije tako lako prekinuti. Pogledajte ovde.

Svi gledaju njihovu bliskost

Njihova bliskost posebno je privukla pažnju, budući da su prethodnih dana prolazili kroz veoma turbulentan period. Čas su bili nerazdvojni, čas su jedno drugom zamerali brojne stvari, pa je njihov odnos često bio tema razgovora među ostalim učesnicima.

Ipak, čim su ostali nasamo, sve svađe kao da su pale u drugi plan. Umesto novih rasprava, usledili su zagrljaji i nežnost, a njih dvoje su očigledno odlučili da uživaju u trenutku i ostave probleme za neki drugi put.

Ostaje da se vidi da li je ovo znak da su Aneli i Filip zakopali ratne sekire ili je pred njima još jedan turbulentan period. Jedno je sigurno – koliko god da se posvađaju, njihova priča očigledno još nije završena.

Foto: Kurir

Čini se da njihova emocija svaki put pronađe način da ispliva na površinu, čak i kada oboje pomisle da više ne mogu zajedno. Upravo zbog toga mnogi sada sa posebnom pažnjom prate svaki njihov naredni potez i čekaju da vide da li će ova nežnost označiti novi početak za njihov odnos.

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