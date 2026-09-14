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Pop diva, Jelena Karleuša ponovo je otvorila pitanje svog odnosa sa Svetlanom Cecom Ražnatović, a ovog puta iznela je ozbiljne tvrdnje o problemima koje je imala sa svojim Jutjub kanalom.

Velike estradne suparnice i dalje vode rat na internetu Foto: Instagram/lioness.ceca, Privatna Arhiva

Naime, Jelena je u jednoj emisiji govorila o svemu što se dešavalo, pa se dotakla i trenutka kada joj je, kako tvrdi, oboren Jutjub kanal. Karleuša je tom prilikom istakla da je, prema njenim rečima, na obaranju kanala čak stajalo ime "Ceca Music“.

Čak je pisalo "Ceca Music“ kad mi se oborio Jutjub kanal. Trideset godina moje karijere je obrisano. Ja njoj nikada ne bih to uradila, nikada. Eto, moram to da kažem, to je istina i neka joj služi na čast - rekla je Jelena u jednoj emsiji.

Karleuša je potom poručila da se, kako kaže, nikada nije služila "prljavim“ i "niskim“ udarcima, naglašavajući da takve poteze smatra nedostojnim.

Ja se takvim prljavim, niskim udarcima nikad nisam i nikad neću baviti zato što mi je ispod časti. Smatram da mogu da budem opasna na drugačiji način - poručila je Karleuša.

Ove Jelenine reči ponovo su podgrejale priču o dugogodišnjem sukobu dve velike estradne zvezde, a posebno je pažnju privukao njen komentar da joj je, kako tvrdi, nestalo čak 30 godina muzičke karijere sa Jutjuba.

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša i Svetlana Ceca Ražnatović godinama ne govore Foto: Antonio Ahel ATAIMAGES, Marko Karović, Petar Aleksić, Damir Dervišagić, Petar Aleksić

Svađa traje više od dve decenije

Sve je počelo nakon što je Karleuša izjavila: "Sve smo mi ku*ve!", oglasio se Arkan, koji je rekao da je JK prilikom te izjave bila pijana ili drogirana.

U jednoj od emisija Minimaksa Jelena je komentarisala njegove riječi: "Ko o čemu, kurva o poštenju".

Njih dve su se prvi put srele na sudu 2012. godine, dve godine pošto je Jelena Karleuša na svom Facebook profilu napisala otvoreno pismo, u kojem je iznela uvrede na račun Cece Ražnatović i Željka Ražnatovića Arkana, ali i "potkačila" Cecinu, tada maloletnu, decu Veljka i Anastasiju.

Jelena je te 2010. godine napisala:

1/10 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Miloš Miletić

"Zar ti nije bilo trulo dok je Arkan šamarao Minimaksa zato što me je branio od vas dvoje? Mislim, stajala sam tu. Nisi pokušala da ga sprečiš. Na red su došli "Zemunci" i ti na čelu stola, sa sve idiotskim šeširom. Vedrila si i oblačila, narodski - ku*čila si se s tim ubicama. Ah, da, ti nemaš nikakve veze sa kumom Legijom, Zvekijem, Šiptarom... To što ti iz kuće nisu izbijali, pa bože, imaš pravo da se družiš, nevinašce moje", napisala je, između ostalog, Jelena.

Posle toga, Jelena je istakla da je Ceca naredila da se likividira Jelenin bivši dečko Ćanda i uzela pravdu u svoje ruke. Ražnatovićeva je najavila da će pravdu da potraži na sudu kako bi zaštitla sebe i svoju porodicu.

"Godinama ćutim i trpim najstrašniju torturu a da nikada nisam odgovarala na najveće uvrede i laži. Samo jednom sam pomenutu osobu tužila i dobila je na sudu", rekla je Ceca.