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Ova vest iznenadila je čitav region, a sada su počele ponovo da kruže informacije o njihovoj vezi koju su iznenada prekinuli 2013. godine. Opšte je poznato da se u narodu, broj 13, karakteriše kao baksuzan broj.

Oni su od 2010. godine, kada ju je Teodosić zaprosio, počeli zajednički život, jer su oboje igrali za isti klub u Atini.

Teo i Maja su živeli u velelpnoj vili u delu za bogataše u prestižnom kvartu u Atini.

Maja je zbog Tea bila spremna da ostavi odbojku: Živeli su zajedno, planirali svadbu, a onda je sve puklo

Kako se tada pisalo, Maja Ognjenović je u jednom trenutku bila spremna čak i da zbog Miloša Teodosića stavi tačku na svoju veliku karijeru. Ipak, ljubav koja je godinama odolevala kilometrima na kraju je upravo zbog udaljenosti došla do kraja.

Danas ih mnogi pamte kao bivše partnere koji su kasnije krenuli potpuno različitim putevima, ali pre više od decenije Maja Ognjenović i Miloš Teodosić bili su jedan od najpraćenijih ljubavnih parova domaćeg sporta.

1/7 Vidi galeriju Miloš Teodosić na utakmici na Kipru nakon vesti o pomirenju sa Majom Ognjenović Foto: Printscreen Arena sport

U trenutku kada je već bila jedna od najboljih odbojkašica Srbije, Maja je govorila o mogućnosti da Teodosić jednog dana ode u Ameriku.

- Spremna sam da stavim tačku na svoju karijeru ako bi on rešio da ode u Ameriku.

Njihova veza bila je toliko ozbiljna da su živeli zajedno, govorili o svadbi i budućnosti, a Maja je javno priznala i da bi zbog Miloševe karijere bila spremna na potez koji danas zvuči gotovo neverovatno - da prekine svoju.

Iako se u pojedinim kasnijim tekstovima kao početak njihove ljubavi navodila 2009. godina, stare izjave pokazuju da je sve počelo još 2008. godine.

Maja je napravila prvi korak

Njihova ljubavna priča nije počela na terenu, niti na nekom velikom sportskom događaju. Maja je svojevremeno otkrila da ih je upoznala zajednička prijateljica u Beogradu. Videli su se nekoliko puta, a potom je ona otišla u Italiju. Nastavili su da se čuju, ali je upravo Maja bila ta koja je napravila sledeći potez.

1/5 Vidi galeriju Maja Ognjenović Foto: Printskrin/Instagram

Kako je ispričala u velikom intervjuu iz njihovog zajedničkog doma, preuzela je inicijativu i otišla kod Miloša u Atinu. Tako je počela ljubav koja je narednih godina morala da se prilagođava životu dvoje vrhunskih sportista.

Istanbul i Atina: Viđali su se kad god bi mogli

Tokom sezone 2009/2010. Maja je igrala u Turskoj, dok je Miloš bio u Olimpijakosu. Živeli su u različitim državama, ali su koristili gotovo svaku priliku da budu zajedno. Maja je tada pričala da između Istanbula i Atine ima više avionskih letova dnevno i da su uspevali da se viđaju otprilike svake druge nedelje.

Profesionalni sport, međutim, nije ostavljao mnogo prostora za privatni život. Kada bi jedno imalo slobodan dan, drugo je često imalo utakmicu ili trening. Uprkos tome, veza je opstajala. A onda se 2010. dogodila promena koja je izgledala kao početak njihovog zajedničkog života.

Zajedno operami stan u Atini

Kada je Maja potpisala za Olimpijakos, više nije bilo avionskih susreta i kratkih zajedničkih vikenda. Oboje su igrali u Atini, svako u svom sportu, i konačno su počeli da žive pod istim krovom.

U to vreme Miloš Teodosić bio je na vrhuncu popularnosti. Njegova čuvena trojka protiv Španije na Svetskom prvenstvu 2010. godine postala je jedan od kultnih trenutaka srpske košarke, a Maja je tada za medije govorila koliko je ponosna na njega. Istovremeno, počinjale su i sve glasnije priče o svadbi.

Maja je u početku pokušavala da ih smiri, govoreći da uživaju u vezi i da ne žele da žure, ali je već nekoliko meseci kasnije bilo jasno da se o braku ozbiljno razmišlja. Zavirili im u zajednički dom: "Nama su se snovi ostvarili"

Početkom 2011. godine tadašnji magazin "Puls" posetio je Maju i Miloša u njihovom zajedničkom domu u Glifadi, nedaleko od Atine. Bio je to verovatno najintimniji intervju koji su ikada zajedno dali.

Posle približno dve godine veze na daljinu konačno su imali ono što su želeli - zajedničku kuću i makar delove dana koje mogu da provedu zajedno.

- Stan je bio opremljen nameštajem kada smo došli, mi smo dodavali samo neke sitne detalje, jastučiće, sveće i neke gluposti. Nemamo preveliku potrebu da nešto kupujemo, sve što nam treba imamo, a lepo je, moderno, funkcionalno - objašnjava Maja, koja se prvi put u životu našla i u ulozi domaćice:

- Uspemo da se probudimo zajedno, da ručamo i da večeramo. Nešto se preterano ne švrćkamo po gradu za sada, ali vikend nam je slobodan. Tada se odmaramo i uživamo kod kuće u nekim običnim stvarima koje su nam do sada bile nedostupne, kao što je duga šetnja, gledanje TV-a i dolazak društva uveče. E, kakvu kafu pijete, mi se zapričasmo? – pita nas Maja i otkriva da ćemo u kafi uživati sami. Njih dvoje piju isključivo čaj od jabuke sa cimetom. Onda dobro – nama kafa, a vama čaj.

1/11 Vidi galeriju Maja Ognjenović Foto: Printskrin/Instagram

Zbog treninga su se često mimoilazili, ali su uspevali zajedno da se probude, ručaju i večeraju. Slobodno vreme provodili su kod kuće, u šetnjama, uz televiziju i prijatelje. Maja je pričala i da je jedva čekala zajednički život, dok je Miloš rešio praktični deo kućnih obaveza tako što je angažovao ženu koja je održavala stan. Na fotografijama iz tog perioda izgledali su kao par koji je već napravio veliki korak ka zajedničkoj budućnosti.

Maja bila domaćica, Teo se nije bunio

- Trudim se da počnem da kuvam, ali mi obaveze to ne dozvoljavaju, veoma je teško kad imam dva treninga dnevno. Dođem baš umorna i ne mogu da čeprkam po kuhinji. Ali planiram da se upustim u takve avanture - obećava Maja.

- Ne mislim da Miloš treba da se petlja po kuhinji. Živela sam sama, što sam pre spremala za sebe, sada ću za dvoje. Mada, ništa konkretno ne umem da skuvam. Nije to za pohvalu, možda će glupo zvučati, ali i nisam talenat za kuvanje. Ne mislim da je to krivica roditelja, jer sam kao treće dete bila mezimica, zaštićena, nisam imala preteranih dodira s kuhinjom. Jednostavno, nisam taj tip. Otvoreno vam kažem, ne volim da kuvam, ali zavoleću jednog dana. I nadam se da ću uživati u tome. Sada spremam samo doručak i jela za pet minuta. Ali savladaću ja sve te kuhinjske majstorije!

Kako je tada izjavila, nisu delili poslove na muško-ženske, a ona je tada priželjkivala zajednički život.

- Nema kod nas podele na muško-ženske poslove, svi su poslovi moji. Šalim se! Jedva sam čekala zajednički život i sve mi kućne obaveze sad predstavljaju zadovoljstvo. Ne očekujem od Miloša da sprema, a on kao svaki muškarac ništa preterano i ne pomaže. Ma, ne tražim ja to od njega.

Miloš se nije bunio na ovu Majinu izjavu, rekli bismo da mu baš odgovara takva situacija. Zato je učinio ono što je u njegovoj moći: zaposlio je ženu koja o tome brine.

– U prethodnom stanu imao sam ženu koja ga je održavala, vodila računa o tome da sve bude čisto, pa sada dolazi i ovde – otkriva nam Miloš kako zapravo on pomaže u kući.

Foto: Kurir štampano

Planirali su venčanje, ali nisu znali datum

Tema venčanja više nije bila samo medijska spekulacija. Maja je otvoreno govorila da još nisu stigli do matičara i da ne znaju da li bi svadba mogla da bude tokom leta ili jeseni.

Ali najjača izjava iz tog intervjua nije bila ona o venčanici.

Odlazak iz Atine promenio je sve

Idila, međutim, nije dugo trajala. Teodosić je 2011. napustio Olimpijakos i preselio se u Moskvu, gde je potpisao za CSKA. Maja nije krenula s njim. Njena karijera vodila ju je drugim putem, pa su se vratili onome što su već dobro poznavali - vezi na daljinu.

Samo što su ovoga puta kilometri počeli da uzimaju danak. Atinski zajednički život zamenili su različiti gradovi, države, treninzi, utakmice i putovanja.

Veza je još neko vreme trajala, ali početkom januara 2013. mediji su objavili da su Maja i Miloš raskinuli oko tri meseca ranije, što njihov rastanak smešta u jesen 2012. godine.

Kao glavni razlog tada se navodila upravo nepremostiva udaljenost.

Pisalo se o drugim ženama, ali su oni to demnatovali.

Ipak, za tvrdnju da je upravo prevara bila razlog kraha veze nije postojala potvrda ni Maje ni Miloša.

Ono što su tadašnji izvori dosledno navodili bila je činjenica da su ponovo živeli na velikoj udaljenosti i da je takav odnos, posle nekoliko godina, postao pretežak.Tako je završena ljubavna priča koja je četiri godine bila jedna od najpoznatijih u srpskom sportu.

Od zajedničkog doma na obali mora i priče o venčanju, preko Majine spremnosti da zbog Tea promeni čitav svoj život, do raskida koji je javnost saznala tek nekoliko meseci kasnije.

I možda baš zato njihova veza i danas privlači pažnju - nisu bili samo poznati sportisti koji su se zabavljali. U jednom trenutku zaista su planirali zajednički život, prenosi Telegraf.rs