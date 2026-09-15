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Novogodišnji nastupi već su svuda ugovoreni, pa i u Crnoj Gori. Posle loše letnje sezone tezgarenja na primorju, zima obećava jer su se i pravila promenila.

Kako Kurir saznaje, Crnogorci su i ove godine rešili da igraju na sigurno, pa su za nastupe za novogodišnje praznike odlučili da opet dovedu najveće zvezde, koje će, logično, dobiti i najveće honorare u najluđoj noći. Tako za Zdravka Čolića,Svetlanu Cecu Ražnatović,Dina Merlina, Željka Joksimovića, Seku Aleksić, Sašu Matića i Jakova Jozinovića u predstojećoj sezoni nema zime.

Naš izvor koji je dobro upućen u honorare izvođača koji s razlogom suvereno vladaju kad su veliki koncerti u pitanju otkriva sve detalje.

Provod, opuštanje i razonoda

1/6 Vidi galeriju Budva doček Foto: TO Budva

- Kao i prošle godine, i ove se ide na sigurno. Publika mora da bude zadovoljna, a to može jedino ako program i izvođači budu na nivou. Narodna i zabavna muzika jedine su koje prolaze kad je doček Nove godine u pitanju. Ljudi vole da se provesele uz hitove koji traju. Recimo, Čola 31. decembra nastupa u Kotoru, i to za navodno 120.000 evra, Ceca Ražnatović je rezervisana u Tivtu i tom prilikom će inkasirati 100.000 evra. Pored nje, u programu učestvuju Peđa Jovanović za navodno 30.000 evra, Jakov Jozinović za navodno 40.000 evra i Mirza Selimović za navodno 20.000 evra - priča naš sagovornik iz Crne Gore.

Prema njegovom rečima, celo primorje je pokriveno sva tri dana praznika.

1/10 Vidi galeriju Estrada u CG za doček 2027. Foto: MONDO/Matija Popović, Antonio Ahel/ATAImages

- U Baru, koji je za prošli doček bio jedna od najposećenijih destinacija, ove godine za doček peva Seka Aleksić, navodno za 60.000 evra, a za reprizu Dino Merlin za 90.000 evra. U Herceg Novom će publiku zabavljati Saša Matić za navodno 50.000 evra, a 1. januara Nataša Bekvalac za 30.000 evra. Glavna zvezda u Budvi, koja po tradiciji okuplja najzvučnija imena, biće Željko Joksimović, koji će za svoj angažman inkasirati 70.000 evra. Naravno, u ovu cenu ulaze i troškovi cele organizacije, a deo novca ide i pratećim bendovima - otkriva sagovornik, pa dodaje:

- Jednostavno rečeno, nije se štedelo jer su sve opštine i turističke organizacije saglasne da neće da rizikuju s mladim autotjun pevačima ili nekim rok bendovima kao u prošlosti, kad su bili u minusu. Ide se samo na provereno jer će na taj način privući i lokalno stanovništvo, ali i turiste iz celog regiona. Interesantno je i to da i pored loše sezone nastupa u Crnoj Gori najveće zvezde dobijaju najveći novac za ulazak u 2027. godini. To jeste specijalno veče, ljudi vole da se provedu, opuste i da se razonode - zaključuje naš sagovornik.

1/10 Vidi galeriju Estrada u CG za doček 2027. Foto: MONDO/Matija Popović, Antonio Ahel/ATAImages

I zaista je tako. Nova godina je poseban trenutak u godini kad slavimo prošle uspehe i pripremamo se za nove početke. To je prilika za druženje, radost i stvaranje uspomena koje ćemo dugo pamtiti. Zato ljudi vole da taj trenutak obeleže na pravi način i organizatori ne žale novac da privuku što više posetilaca.

Uskoro spisak za Srbiju

Bez obzira na to da li ste ljubitelj dinamičnih žurki, tradicionalnih proslava, romantičnih večeri na vodi ili raskošnih gala večeri, i Srbija nudi obilje opcija za sve ukuse i stilove. Pregovori za nastupe po trgovima se privode kraju i uskoro će se znati tačan spisak estradnih izvođača koji će razgaliti masu i s njom ispratiti 2025. godinu, koja već broji sitno do kraja.

Kurir.rs

Dara Bubamara: