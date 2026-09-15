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Voditelj Milan Milošević dao je reč Ivanu Marinkoviću kako bi prokomentarisao podelu budžeta koju je napravio Filip Car. Ivan je tom prilikom izneo svoje mišljenje o Carevim odlukama, posebno se osvrnuvši na budžet koji je namenio Aneli Ahmić, ali i na njegov odnos sa Markom Janjuševićem Janjušem i Filipom Đukićem.

Foto: Printscreen Pink

Marinković je istakao da mu je pojedine Careve poteze bilo teško da razume, a svojim komentarom otvorio je niz novih tema i pokrenuo žestoku raspravu među učesnicima.

- Meni je mnogo manje bitno što je on dao Janjušu 5.000 dinara, to je bilo neočekivano, ali isto i očekivano. Oni imaju taj sukob koji tinja, ali je tri godine prošlo. Meni je i dalje u glavi zašto je Aneli dao?! Logičnije mi je da Aneli da veliki budžet, jer sa njom nije imao ništa specijalno. Ušli su kao bliski prijatelji, možda čak i nešto više, mislim da je kaznio Aneli za Karića...Oni su se tako brzo odvojili, kao da su se namerno posvađali, a on i dalje ismeva Filipa Đukića, proziva ga ispod pojasa. Ja sam sinoć predvideo neke stvari, rekao sam da će Aneli noćas da se posvađa sa Đukićem. Elita mi spava između nogu, čulo se dum, ona ga ispi*karala i povukao se i ujutru vidim da su i dalje zajedno - rekao je Ivan.

- Sad sam dobio dojavu da je čestitala Anđeli rođendan, a meni nije ni ruku pružila. Dabrica se nije udostojila da pruži ruku, rekla: "Srećan rođendan svima koji slave", gde slave, u Australiji?! Imao sam sukobe i sa Karićem, pa mi je čestitao rođendan, što je ljudski - ubacio se Car.

- Meni je gore što mu je Karić čestitao - dobacio je Dača.

Mahir provocirao Cara

1/6 Vidi galeriju Mahir Pjanić Foto: Kurir

- Da je Kariću danas bio rođendan, veruj mi da bih mu čestitao rođendan. Dabrici da je bio rođendan, njoj bih i pre čestitao - rekao je Filip.

- Nisam imala priliku i u svađi smo - rekla je Aneli.

- Nema šta, posle ovoga što sam saznao za Janjuša, boli me ku*ac, kraj je priče! Neka radi šta hoće, neka udara, nek se smeje, nek flertuje i nek radi šta hoće - rekao je Đukić.

- Tačno je bilo ovako. Sedeli smo ispred paba, Filip nije ni bio tu kada sam ja došao. On je možda već otišao, ja sam došao. Seo sam na stolicu, 10 minuta nakon toga si ti krenula da ideš. Ja sam rekao: "Možda je i bolje da odeš da ne naiđe Filip" - rekao je Janjuš.

- Normalnu komunikaciju imamo Janjuš i ja - rekla je Aneli.

- Samo da kažem nešto, ja sam sedeo sa Bebi Dol, Laura je došla i sela, ja sam automatski ustao i otišao. Ona je rekla: "Ne moraš da bežiš", ja sam rekao: "Neka, neka, ja ću", to je poštovanje, a ona je ovo htela. Ako ne želiš neke stvari, ti ih ne radiš, ona kao da je radila neke stvari da bih ja ovo rekao, kako bi se ona vratila na put - rekao je Đukić.

- Dve sezone je bio igrač, a sada je ovo, čekaj...Skini naočare i pogledaj me u oči! Ako je ovo igra bila za sve, onda si ti doktor, a ako nije, onda si ti Anđelo Ranković. Ne mislim gej, nego da nemaš mu*a - rekao je Mahir.

- Što nemam mu*a?! Ja imam mu*a da vas je*em sve ovde - rekao je Car.

- Filip je napravio cirkus i karambol, još jednom je dokazao da je doktor. Jedini iskreni veliki budžet je bio za Anđelu, ovim ljudima ne bi dao 3.000 dinara, ne bi ni kafu popio sa njima - rekao je Pjanić.

- Meni samo smeta Care to nadr*avanje ku*cem nad svima nama, da ti kažeš tako nešto - skočio je Nemanja.

- Gde si se ti pronašao?! Da, sve mogu da vas nap*šim ku*cem. Rekao mi je Mahir da nemam mu*a, ja sam mu rekao da imam mu*a da svima to kažem i da vas sve nab*jem na ku*ac. Ako misliš da tebi ne mogu, ti mi samo kaži - rekao je Car.

- Okej, za sada onda nemam problem! Što se tiče njihovih kombinacija ko je koga poj*bao - rekao je Tošić.