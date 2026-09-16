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Odnos Dare Bubamare i Jelene Karleuše godinama je prolazio kroz brojne uspone i padove, a njihove javne svađe, pomirenja i ponovna zahlađenja često su bili u centru pažnje domaće javnosti.

Foto: Dragana Udovičić

Njih dve su svojevremeno bile veoma bliske i često su se zajedno pojavljivale u javnosti. U periodu kada su gradile svoje karijere, znale su da jedna drugu javno pohvale, a njihovo prijateljstvo bilo je dobro poznato estradi. Kao jedan od detalja iz tog perioda ostao je upamćen i poklon koji je Karleuša dala Dari – skupocena „Versace“ činija.

Međutim, odnos dve pevačice vremenom se potpuno promenio. Njihovo prijateljstvo preraslo je u žestok sukob, a usledile su godine javnih prozivki i teških reči. Dara i Jelena nisu birale reči jedna za drugu, a njihov rat u jednom trenutku dobio je i sudski epilog.

Karleuša bila specijalna gošća na Darinom Koncertu

1/6 Vidi galeriju (KURIR TV) JELENA KARLEUŠA ZAPEVALA NA DARINOM KONCERTU: Pevačica u seksi limun žutoj odevnoj kombinaciji ZAPALILA SCENU Foto: Dragana Udovičić

Ipak, posle dugog perioda sukoba dogodio se veliki preokret. Njih dve su 2018. godine pokazale da su spremne da ostave nesuglasice iza sebe. Karleuša je tada bila specijalna gošća na velikom koncertu Dare Bubamare u Štark Areni, a njihov zajednički nastup i zagrljaj na bini mnogi su doživeli kao konačan kraj dugogodišnjeg rata.

Njihovo primirje, međutim, nije potrajalo zauvek. Godinama kasnije ponovo su se pojavile razmirice i javne prozivke, a Dara je u jednom trenutku jasno stavila do znanja da više ne želi odnos kakav su nekada imale. Činilo se da je priča o njihovom prijateljstvu zauvek završena.

"Jelena i ja smo uvek imale dobar vajb"

1/5 Vidi galeriju Dara Bubamara Foto: Kurir

Međutim, sada se ponovo pojavila mogućnost da dve pevačice zakopaju ratne sekire.

Dara je, naime, stigla na snimanje „Zvezda Granda“, gde je komentarisala Karleušinu raniju izjavu da bi njih dve bile odličan tandem u muzičkom takmičenju „Pinkove zvezde“.

- Zato što bi nam bilo prelepo, ista smo energija. Jelena i ja smo uvek imale dobar vajb, da zakuvamo sa sličnom energijom. Možda je, kažem, ove godine suđeno da budem mirna i da nema stresa, rekla je Dara.

Ove reči posebno su privukle pažnju ako se uzme u obzir sve što se između njih događalo prethodnih godina. Dara sada o Karleuši govori u znatno pozitivnijem tonu, dok je njihova zajednička istorija dovoljno burna da svaka nova poruka jedne prema drugoj odmah pokrene komentare.

Da li će ovo biti samo još jedna kratkotrajna faza u njihovom turbulentnom odnosu ili će Dara i Jelena zaista ponovo pronaći zajednički jezik, ostaje da se vidi. Jedno je sigurno – njihova priča još jednom je pokazala da na estradi ništa nije zauvek završeno.