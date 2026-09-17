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Bivša rijaliti učesnica Milica Veličković zbog svog ljubavnog života privlačila je pažnju javnosti, a jedan je od retkih koja je bez dlake na jeziku komentarisala kako svoje, tako i tuđe životne situacije.

Na sva mesta odlazi sama, pa tako i u izlazak gde joj najmanje od svega fali muškarac.

- Ne prilaze mi ljudi, to samo dok sam bila trudna. Čuli su sve. Ovo mi odgovara, pa ja sad ne bih bila u vezi da mi daš 100. 000 evra. Neću dečka, ni cigare, nikakav porok ni za kakve pare. Ništa mi ne fali, jel delujem kao da mi fali? Ne opterećujem se više tim stvarima, a i nikad nisam bila veza tip – sa osmehom priča Milica.

O Terzi

1/4 Vidi galeriju Borislav Terzić Terza opleo po Milici Foto: Kurir

Bivša rijaliti učesnica dotakla se i videa koji je podelila na svom Jutjub kanalu, u kom nije uspela da sakrije emocije kada je njena ćerka po prvi put prespavala kod oca Borislava Terzića Terze, aktuelnog učesnika “Elite 10“.

- Jesu mi tad proradile emocije, ali isključivo zato što znam da ću narednih jedanaest meseci, jer on ulazi, da slušam o sebi i dok drugi zarađuju na meni. To mi je više od svega bilo na pameti, manje više što je Barbara kod oca, više sam se zbog ovoga iznervirala. Naravno i zato što sam je ostavila i što je prvi put spavala kod njega, ali šta da radim takva je situacija i to mora da se prelomi, a da se nije prelomilo, ja bih bila mama monstrum koja ne dozvoljava dete i da se otac veže, a na kraju svako bira svoj put – iskrena je bila Veličkovićeva, a onda otkrila i kako gleda na komentare njenog bivšeg verenika da bi voleo da mu ona rodi još jedno dete.

- Na njegovom mestu napravila bih i ja dete meni, pa što? Neću da kažem jel ima bolja mama od mene, ali šta njemu fali? Ja da rađam i čuvam i odgajam, kao da sam inkubator, posle toga lepa deca, pa nije lud da mu rodi dete neko drugi. To on kako vetar duva i ne bih komentarisala ništa, jer smo trenutno okej. Suludo mi je da misli na neko ljubavno pomirenje, jer mi nismo dve godine zajedno, drugo šta je on meni uradio, a treće nikad više!

1/5 Vidi galeriju Bivša učesnica "Elite" Milica Veličković gostovala je u emisiji "Amidži šou", gde je otvoreno govorila o najtežem periodu svog života, Foto: Pink

O ulasku u Elitu 10

Terza je u rijalitiju otkrio da Milicu u Beloj kući očekuje od februara, a ona je sada progovorila o njenom ulasku u “Elitu“.

- To je čuo od mene da ulazim, ali nisam ja rekla kada i da li ulazim. Nisam ni njemu tako rekla, a to što je on načuo to je drugo. Verovatno zato i spušta loptu, jer misli da ulazim, male tajne velikih majstora. Ne bih bila spremna da uđem i nisam ja dobro, da me tamo bude, da jedem tunjevinu i ostalo sve, ma nema šanse. Do tunjevine je verovatno. Sve je moguće u današnje vreme, zvezde dolaze na kraju. Dođeš na pola i uzmeš pobedu i ako ulazim to je da uzmem pobedu ništa manje. Postoje uslovi za ulazak i više mi je do toga nego do para. Da li bi Barbala bila sa mnom to neka ostane tajna – misteriozno je rekla Milica.

kurir / blic

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