Slušaj vest

Aneli Ahmić i Filip Đukić ponovo su privukli pažnju javnosti svojim turbulentnim odnosom. Iako su u prethodnom periodu pokušavali da smire strasti i drže distancu, čini se da emocije između njih i dalje nisu nestale.

Nakon brojnih rasprava, zahlađenja, ali i trenutaka bliskosti, njih dvoje su ovog jutra ponovo pokazali koliko je njihov odnos nepredvidiv. Naime, završili su zajedno pod jednim jorganom, a njihova bliskost nije promakla ostalim učesnicima.

Iako su donedavno spavali u odvojenim krevetima, izgleda da su odlučili da ponovo spuste gard. Njihovo ponašanje odmah je pokrenulo nova nagađanja o tome da li je između njih došlo do pomirenja ili je reč samo o još jednom emotivnom trenutku u odnosu koji već dugo prolazi kroz uspone i padove.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Đukić Foto: Printscreen Pink

Odnos pun preokreta

Podsetimo, Aneli i Filip su u prethodnom periodu imali brojne nesuglasice, ali su uprkos tome više puta pokazali da među njima i dalje postoji jaka privlačnost. Njihovi odnosi često prelaze iz svađe u nežnost, zbog čega je teško proceniti u kom se trenutku zapravo nalaze.

Sada ostaje pitanje da li će jutrošnja bliskost označiti novi početak za ovaj par ili će se vrlo brzo vratiti na staro i ponovo zauzeti distancu.

Jedno je sigurno – njihov odnos ponovo je u centru pažnje, a svi čekaju da vide kako će se Aneli i Filip ponašati kada budu morali otvoreno da razgovaraju o onome što se dogodilo.

Pogledajte dodatni snimak: