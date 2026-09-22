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Mnoge pevačice sa naše stradne scene godinama nose perike i za njih izdvajaju čitavo bogatstvo.

One za "lažnu kosu" ne žale novca, a mnoge od njih, pa osim što im je korišćenje perika praktičnije od stalnih poseta frizeru, htele-ne htele, moraju da ih nose, jer su usled čestog farbanja i raznih tretmana neke od njih imaju problema sa opadanjem.

Lepa Lukić

Jedna od prvih pevačica sa naše estrade koja je još odavno počela da kupuje i nosi perike bila je Lepa Lukić, koja to nikad nije ni krila.

- Mnogo ulažem u svoj izgled, a perike su mi opsesija. Kupujem samo kvalitetne, od prirodne kose, a za njih dajem od 300 do 500 evra. To je jedina stvar na koju ja trošim pare. Kada idem na snimanja, perike spakujem u kutiju da se ne umrse - priznala je svojevremeno Lukićeva za medije.

1/6 Vidi galeriju Lepa Lukić spremna za nove izazove Foto: Kurir, Printscrean, Nemanja Nikolić

Lepa Brena

I legendarna Lepa Brena duže vreme nosi perike, a svojevremeno je angažovala i vlasuljara iz pozorišta i platila mu čak 3.500 evra, kako bi za nju napravio 7 perika, koje je menjala u zavisnosti od prilike.

Kako su mediji pisali, pevačica je počela da gubi kosu, pa je rešila da pod hitno nešto preduzme.

- Brena mora da pauzira sa farbanjem i tapiranjem kose jer je baš počela da joj opada. Frizerka joj je preporučila da neko vreme nosi perike, dok joj se kosa ne oporavi. Tada je Brena pozvala saradnike i pitala gde može da nađe najkvalitetnije perike. Uputili su je na jednog vlasuljara iz pozorišta. Cena njegovih perika je oko 500 evra, ali Brena nije žalila para! Taj vlasuljar ima dosta posla, ali je Brenu ubacio preko reda i napravio joj sedam različitih perika. Perike je najviše naručila zbog javnih nastupa, a sada ih ne skida ni kada je kod kuće! Važno joj je da sve na njoj izgleda prirodno. Sada više ne mora ni da se farba, ni da se fenira - ispričao je tada izvor za medije.

1/8 Vidi galeriju Lepa Brena Foto: Petar Aleksić, Live Production

Brena nije želela da govori o svojim perikama, ali je jednom prilikom istiakla da joj je veoma važno kakvu frizuru ima na sceni.

- Plava kosa je moj zaštitni znak. Kosa i lice najviše trpe kada ste javna ličnost jer non-stop morate da imate šminku i frizuru - poručila je folk zvezda.

Andreana Čekić

I Andreana Čekić obožava da nosi perike, pa su se tako svi nedavno iznenadili kada su je na odmoru u Dubaiju videli sa prirodnom kosom, pa su se zapitali zašto uopšte i nosi "lažnu kosu".

- Kao prvo, zato što mogu. Kao drugo, zato što tako štedim na vremenu. Zato što se danas perike nose iz zabave, a, ne daj Bože, zbog bolesti! Kao treće, zato što je to "mast hev". Uostalom, kada mogu Kardašijanke, mogu i ja. U poslednje vreme skupljam sve više perika. Zahvaljujući njima, više ne moram stalno da idem kod frizera, jer mi to oduzima mnogo vremena. Ovako ne oštećujem kosu i osećam se sjajno. Mislim da Brena i ja imamo najveću kolekciju perika na estradi - rekla je jednom Andreana.

1/8 Vidi galeriju Andreana Čekić skinula periku od 4.000 € Foto: Printscreen

Vesna Zmijanac

Vesna Zmijanac se u poslednje vreme na nastupima često može videti sa perikom na glavi.

1/5 Vidi galeriju Vesna Zmijanac Foto: Marko Karovic, Screenshot

Kako se pisalo, ona je za 4 perike iskeširala 8.000 evra, a navodno, sve je to uradila, jer joj se kosa do te mere proredila, da mora da nosi perike da bi pristojno izgledala kad se pojavljuje negde u javnosti.