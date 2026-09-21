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Snežana Đuričić pred početak snimanja nove epizode muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" progovorila je o Tomi Zdravkoviću, duetima, ali i tituli "estradne majke" koju su joj dodelile mlađe kolege.

Naime, Snežana se osvrnula na pesme Tome Zdravkovića, od čije je smrti prošlo gotovo 35 godina:

- To nije fenomen, to su zasluge. Pesme koje vrede, traju, samim tim i pevač. Toma je specifičan, Toma je Toma. I to je sasvim dovoljno. Pesme kao pesme, svaka dobra pesma živi i kad nas nema - kaže ona i dodaje:

- Nema takvih pesama više. Neću da kažem, zato što ću onda morati da ogovraram, a ja to ne volim. Došlo je vreme, kada su te neke pesmičice aktuelne, ali i to će da prođe.

1/6 Vidi galeriju Snežana Đurišić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Ko me ne poznaje, kaže da sam veštica"

Snežana se osvrnula i na titulu koje su joj mlađe kolege dale - "Estradna majka", pa otkrila da joj to mnogo znači:

- Ko me ne poznaje kaže da sam veštica, baba roga, sterilna, a kad me upoznaju bude ups. Ja sam prema toj deci onako ponela se baš, jer sam bila u njihovoj koži i znam kako im je i bila sam u njihovoj koži. Pronašla sam način kako da im pristupim, a da ih ne traumiram ili ne daj bože da im probudim sujetu. Ja sam po prirodi duhovita, tako da me ta deca tako znaju i hvala im na takvom epitetu.

Što se dueta tiče, Snežana je jasna da je za to potreban kolega u čiji glas veruje.

- Za duete biram ljude za koje smatram da su dobri pevači, koji neće da mene obuzdavaju u mojoj interpretaciji. Zato je to i mali broj ljudi.

kurir / blic

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