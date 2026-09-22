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Tenzija je danima trajala u "Eliti 10" između Filipa Cara i Filipa Đukića, a kako bi rešili neraščićene probleme, doneli su odluku da otvoreno porazgovaraju.

Svega dva minuta posle sukoba, rešili su da zakopaju ratne sekire, a onda su se i izgrlili!

Foto: Printscreen Pink

Tokom razgovora, Filip Car je skrenuo pažnju Đukiću na postupke pojedinih takmičara, istakavši da preko nekih stvari ne bi trebalo lako prelaziti.

- Ne trebamo se svađati oko ovoga, trebaš joj ovo zameriti, ovo je bilo jako kvarno i ljigavo.

- Ja razumem šta ti hoćeš da kažeš - rekao je Filip Đukić.

Car je naveo da međusobna svađa između njih dvojice nema smisla, ali je naglasio da Đukić mora jasno da zameri određena ponašanja koja je ocenio kao "kvarna i ljigava". Đukić je saslušao izlaganje i potvrdio da razume suštinu onoga što mu Car poručuje.

"Da smo Anđela i ja u vezi..."

- Ona bi tebi oprala mozak da si pitao nešto Lauru sa kojom ništa nisi imao, a tebi je normalno i okej da pita dva lika sa kojima je usko povezivana za lika sa kojim je pobacila... Za respekt tebi bi trebalo to da izbegne. Meni da ovo uradi skidali bi me sa glave Stiva Džobsa... Hajde izdrži... Karikiram ti da smo Anđela i ja u vezi i da postavi pitanje ljudima sa kojima je povezivana, ja bih poludeo. A ti gledaš u more, "Starac i more", Ernest Hemingvej - rekao je Car.

1/11 Vidi galeriju Večeras počinje jubilarna „Elita 10“, a pred sam početak nove sezone u Šimanovce je stigao i Filip Car. Njegov dolazak privukao je veliku pažnju, posebno zbog svega što se prethodnih sezona dešavalo pred kamerama, ali i odnosa koje je izgradio sa pojedinim učesnicima. Foto: Kurir

Uprkos kritikama zbog dešavanja u kući, njih dvojica ubrzo su potvrdili da neće dozvoliti da treća osoba naruši njihov odnos. Nakon svega, pomirili su se i izgrlili u dvorištu.

Pre nego što je došlo do pomirenja, Đukić i Car imali su žestok sukob, zbog čega je moralo da reaguje i obezbeđenje. Povod za njihov sukob bila je Aneli.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Đukić Foto: Printscreen Pink

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