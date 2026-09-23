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Pevač narodne muzike Miroslav Ilić doživeo je veliku porodičnu tragediju. Njegov brat od strica, M. I. (64), utopio se u šahti pored porodične kuće u Mrčajevcima.

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Foto: Kurir Televizija

Miroslav Ilić se i ranije u životu suočavao sa teškim gubicima. Kada je imao 25 godina, preminula je njegova majka, koja je tada imala samo 47 godina, nakon borbe sa teškom bolešću. Pevač je svojevremeno otkrio da je tada čak želeo da odustane od muzičke karijere.

Zarekao se da neće pevati

- Nikad mi nije bilo teže. Proklinjao sam novac, turneju, karijeru, pesmu... Čak sam se zarekao da više nikad neću uzeti mikrofon u ruke. Osećao sam se kao da mi je pesma ukrala poslednje dane koje sam morao da provedem pored najdraže osobe. Kada sam se vratio iz Bugarske i ugledao majku, znao sam da su joj sati odbrojani - pričao je pevač i opisao poslednji susret.

Njegova majka mu je tada uputila reči koje je Ilić, kako je sam ispričao, zauvek zapamtio:

- Rekla mi je: "Sine, pesma je tvoj život, hleb tvoje dece. Znaj, tvoja pesma je potrebna mnogima. Ti sam ne znaš koliko radosti donosiš ljudima koje nikad nisi ni sreo, ni video. To je za tvoju majku, koja te je naučila da pevaš, najveće hvala. Zato, molim te, nastavi sa pesmom, a ja ću se lečiti zamišljajući kako pevaš i veseliš ljude. Obećaj mi da ćeš zbog mene nastaviti da pevaš sve dok te grlo služi i pesma priziva" - ispričao je Miroslav za "Hit".

Podsetimo, prema prvim informacijama u vezi sa bratom Miroslava Ilića koji je pronađen mrtav u šahti, reč je o nesrećnom slučaju. Ekipe Hitne pomoći i policije ubrzo su stigle na lice mesta, ali nesrećnom čoveku nije bilo spasa.

Ovde je pronađen mrtav brat Miroslava Ilića Foto: Kurir.rs/D.Č.

Pripadnici policije obavili su uviđaj, dok će istragom biti utvrđene sve okolnosti koje su dovele do tragičnog događaja. Detalji će biti poznati nakon završetka istrage.

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STARS 616 29.08.2026. Izvor: kurir tv