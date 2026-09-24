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Pevačica Jelena Karleuša odlučila je da nakratko predahne od poslovnih obaveza i snimanja, pa je sinoć rešila da se opusti u društvu prijatelja. Za večernji izlazak odabrala je jedan popularni beogradski klub, gde je zakupila separe i uživala do kasnih sati.

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Foto: Kurir/M.J.

Karleuša je stigla vidno raspoložena, a pažnju prisutnih privuklo je i društvo sa kojim je provodila veče. Od pevačice se gotovo nije odvajao mlađi muškarac, koji do sada nije poznat javnosti, što je odmah izazvalo znatiželju prisutnih.

Sa Jelenom je bila i tekstopisac Jovana Radosavljević, sa kojom pevačica u poslednje vreme sarađuje. Jovana potpisuje tekstove za njene dve nove pesme „Balkanboy“ i „Sad je sve okej“, pa su njih dve, nakon poslovnih obaveza, očigledno pronašle vreme i za zajednički provod.

Inače, Karleuša je pre nekoliko dana otkrila za medije da je njena ćerka napustila Srbiju, te da se preselila u Milano gde će studirati modu, kao i da je jako zabrinuta za nju:

"Jako se plašim! Mislim da je situacija u Evropi uzela maha. To da više nemamo jasne razlike, ni u polu, ni u rasi... Ni u kakvom opredeljenju, da možeš da budeš i mačka i pas ako želiš, to se meni ne sviđa. Taj ekstremeni liberalizam koji je od Evrope i Amerike napravio nebezbedni haos za sve, pogotovo za mlade, to mi se nikako ne sviđa", rekla je na snimanju Pinkovih zvezda.

Jelena Karleuša Foto: Kurir/M.J.

Preferirala je retko ime za ćerku

Podsetimo, ako se pričalo da su Duško Tošić i Jelena Karleuša prvo dete nazvali Atina jer je to grad u kom je njihova ćerka začeta, pevačica je istakla da to nema veze sa istinom.

Jelena Karleuša je samo 37 dana nakon što je na svet donela prvu ćerku gostovala u emisiji Ognjena Amidžića, kada je priznala da je neispavana, ali vrlo srećna.

- Biti majka je divan osećaj iako, moram priznati, nisam spavala 37 dana. Kada nekog toliko voli i kada nešto toliko želi, čovek sve može da izdrži. Sve je divno, sve je novo. Istinski uživam – pričala je Jelena u oktobru 2008. godine.

Jelena Karleuša Foto: Petar Aleksić Mondo, Kurir

- Imala sam čak ideju da se ćerka zove Divna, po mojoj majci. I to je prelepo ime, a nije često. Međutim, čula sam da to nije dobro – rekla je pevačica.

Ona je tom prilikom objasnila i zašto je izbor pao baš na ime Atina.

- Pročitala sam u novinama da smo ćerki dali ime Atina zato što smo "napravili" u tom gradu. To nije tačno. Atina je boginja mudrosti i najomiljenija Zevsova ćerka. Pošto ja volim grčku mitologiju i želim da mi dete bude mala mudrica, dobila je ime Atina – istakla je Jelena.

Po svemu sudeći, želja joj se ostvarila: obe njene ćerke su inteligentne, odlične učenice i lepo vaspitane devojčice.

- One su, bez obzira na to što su male, vrlo svesne ko su im roditelji i ko su one same. Nisu poletele u svemu tome nego su vrlo zrele za svoje godine, vrlo lepo vaspitane odlične učenice i devojčice koje razumeju mamin posao – rekla je Jelena.

Kurir.rs/Telegraf

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Jelena Karleuša na sceni Pinkovih zvezda Izvor: Kurir