KARLEUŠA ZAKUPILA SEPARE, A SVI GLEDALI U NJEGA! Mlađi muškarac se nije odvajao od pevačice
- Jelena Karleuša je izašla u popularni beogradski klub, gde je zakupila separe i ostala do kasnih sati.
- Pažnju prisutnih privukao je mlađi muškarac koji se gotovo nije odvajao od pevačice.
- U društvu joj je bila i tekstopisac Jovana Radosavljević, autorka njenih novih pesama.
Pevačica Jelena Karleuša odlučila je da nakratko predahne od poslovnih obaveza i snimanja, pa je sinoć rešila da se opusti u društvu prijatelja. Za večernji izlazak odabrala je jedan popularni beogradski klub, gde je zakupila separe i uživala do kasnih sati.
Karleuša je stigla vidno raspoložena, a pažnju prisutnih privuklo je i društvo sa kojim je provodila veče. Od pevačice se gotovo nije odvajao mlađi muškarac, koji do sada nije poznat javnosti, što je odmah izazvalo znatiželju prisutnih.
Sa Jelenom je bila i tekstopisac Jovana Radosavljević, sa kojom pevačica u poslednje vreme sarađuje. Jovana potpisuje tekstove za njene dve nove pesme „Balkanboy“ i „Sad je sve okej“, pa su njih dve, nakon poslovnih obaveza, očigledno pronašle vreme i za zajednički provod.
Inače, Karleuša je pre nekoliko dana otkrila za medije da je njena ćerka napustila Srbiju, te da se preselila u Milano gde će studirati modu, kao i da je jako zabrinuta za nju:
"Jako se plašim! Mislim da je situacija u Evropi uzela maha. To da više nemamo jasne razlike, ni u polu, ni u rasi... Ni u kakvom opredeljenju, da možeš da budeš i mačka i pas ako želiš, to se meni ne sviđa. Taj ekstremeni liberalizam koji je od Evrope i Amerike napravio nebezbedni haos za sve, pogotovo za mlade, to mi se nikako ne sviđa", rekla je na snimanju Pinkovih zvezda.
Preferirala je retko ime za ćerku
Podsetimo, ako se pričalo da su Duško Tošić i Jelena Karleuša prvo dete nazvali Atina jer je to grad u kom je njihova ćerka začeta, pevačica je istakla da to nema veze sa istinom.
Jelena Karleuša je samo 37 dana nakon što je na svet donela prvu ćerku gostovala u emisiji Ognjena Amidžića, kada je priznala da je neispavana, ali vrlo srećna.
- Biti majka je divan osećaj iako, moram priznati, nisam spavala 37 dana. Kada nekog toliko voli i kada nešto toliko želi, čovek sve može da izdrži. Sve je divno, sve je novo. Istinski uživam – pričala je Jelena u oktobru 2008. godine.
- Imala sam čak ideju da se ćerka zove Divna, po mojoj majci. I to je prelepo ime, a nije često. Međutim, čula sam da to nije dobro – rekla je pevačica.
Ona je tom prilikom objasnila i zašto je izbor pao baš na ime Atina.
- Pročitala sam u novinama da smo ćerki dali ime Atina zato što smo "napravili" u tom gradu. To nije tačno. Atina je boginja mudrosti i najomiljenija Zevsova ćerka. Pošto ja volim grčku mitologiju i želim da mi dete bude mala mudrica, dobila je ime Atina – istakla je Jelena.
Po svemu sudeći, želja joj se ostvarila: obe njene ćerke su inteligentne, odlične učenice i lepo vaspitane devojčice.
- One su, bez obzira na to što su male, vrlo svesne ko su im roditelji i ko su one same. Nisu poletele u svemu tome nego su vrlo zrele za svoje godine, vrlo lepo vaspitane odlične učenice i devojčice koje razumeju mamin posao – rekla je Jelena.
Kurir.rs/Telegraf