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Pevačica Jelena Karleuša gostovala je u emisiji "Amidži šou“, gde je, između ostalog, govorila o svom privatnom životu i bivšim supružnicima, Bojanu Kariću i Dušku Tošiću.

Foto: Kurir/M.J.

Tokom jednog od pitanja voditeljka je Karleušu stavila pred zanimljiv izbor, da otkrije ko je, prema njenom mišljenju, bio bolji muž, Bojan Karić ili Duško Tošić. Jelena nije dugo razmišljala, već je odgovorila u svom prepoznatljivom stilu.

– Da su bili dobri, ne bi bili bivši. Definitivno je bio bolji onaj kome sam rodila dvoje dece i sa kojim sam provela 17 godina. Tako da, bez obzira na sve, ja znam da sam ja njemu bila skupa investicija i, kako on kaže, bila sam rupa bez dna koja troši, ispaljuje novac na karijeru i tako dalje – rekla je Karleuša.

Pevačica je tako jasno stavila do znanja da, uprkos svemu što se tokom godina događalo između nje i Duška, njihov dugogodišnji zajednički život i činjenica da su dobili dve ćerke za nju imaju posebnu težinu.

Karleuša i Tošić proveli su zajedno 17 godina, a njihov odnos godinama je privlačio veliku pažnju javnosti. I nakon kraha braka, pevačica je više puta otvoreno govorila o njihovom odnosu, a ovoga puta je, upoređujući bivše supružnike, prednost bez dileme dala ocu svojih ćerki.

Posebnu pažnju izazvao je i deo njenog odgovora u kojem je otkrila kako je Tošić navodno gledao na njena velika ulaganja u muzičku karijeru, opisavši sebe kao njegovu "skupu investiciju“ i "rupu bez dna“ kada je reč o trošenju novca na posao.

1/5 Vidi galeriju Bivši supružnici pokazali nivo Foto: Kurir, Kurir, Petar Aleksić Mondo

Duško je isekao sa porodične fotografije

Podsetimo, Jelena je gostovala u "Ami Dži šouu" i odgovarala na pitanja koja su joj pratioci postavljali putem Instagrama.

Jedno od njih odnosilo se upravo na njen odnos s bivšim suprugom Duškom Tošićem, s kojim je sad u odličnim odnosima, pa se i redovno čuju telefonom i razgovaraju o svojim ćerkama.

Karleušu su tada pitali zbog čega ju je Duško, navodno, "isekao" s fotografija koje je objavio na svom profilu nakon velikog slavlja povodom Atininog punoletstva i Nikinog 17. rođendana.

Jelena je u prvi mah bila vidno iznenađena pitanjem i nije krila da joj ta informacija nije poznata.

- Nije valjda to uradio? Je l' to stvarno uradio? Proverite, baš mi kažite. To je baš bez veze, ako je to uradio - rekla je Karleuša.

Nakon toga je pokušala da proveri šta se zapravo dogodilo, pa je razgovarala s ljudima iz publike i raspitivala se o fotografijama koje je Duško objavio.

- Stavio je samo decu? Znači, nema mene? A on? On i deca? - pitala je Jelena.