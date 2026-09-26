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Kristijan Golubović bio je gost nove epizode Kurirovog podkasta "1 na 1", u kojoj je otvoreno govorio o vezi sa Kristinom Spalević, njihovom odnosu, porodici i deci, ali i o razočaranju koje je doživeo nakon što je, kako kaže, godinama pokušavao da od njihovog ljubavnog odnosa napravi zdravu priču.

Golubović je priznao da se u toj vezi ponašao drugačije nego što je ranije savetovao druge, odnosno da je prvi put odstupio od sopstvenih principa kada je izbor partnerke u pitanju.

"Samo sam blatio svoje principe i kodekse, sve ono što sam druge učio oko žena, kako se traži jedna koja će da bude majka, koja će biti tu u dobru i zlu, sve sam to prekršio. Jednostavno, upao sam u zamku, što se u narodnu kaže od izmeta sam pravio pitu i to je moja greška bila", rekao je Golubović.

"Šest godina sam radio kućne poslove"

Govoreći o odnosu sa Kristinom Spalević i njihovom svakodnevnom životu, Golubović je ispričao da je tokom poslednje veze šest godina obavljao kućne poslove, kako bi, kako tvrdi, partnerki pokazao kako bi trebalo da izgleda briga o domu.

"Evo, u zadnjoj vezi, ja sam to radio šest godina. Ne zato što sam bio papučar, nego njoj da pokažem šta treba da radi. Jer sam video da genetski ne shvata da to treba da radi svaki dan, da se kuća svaki dan održava, da ne bi došlo do onog nerada, da zaslužuje kuća generalnu čistoću." Kako je objasnio, upravo su različiti pogledi na svakodnevni život vremenom postali jedan od problema u njihovom odnosu.

"To nas je uništilo, zato što smo totalno drugačijeg mišljenja o načinu života. Ona, na primer, može u neurednom stanu da živi i to je kao neko prirodno okruženje. Za mene je to pakao. To je meni prinudno", rekao je Golubović te potom dao i vrlo konkretan primer koji, kako je objasnio, najbolje pokazuje koliko mu je neurednost smetala.

"Ja ne mogu da zamislim da dođem sad kod tebe, sasvim je hipotetički nova riba. Uđem kod tebe kući. Odem u WC, vidim korpu, i vidim uložak pored šolje, star tri dana. Nema šanse, devojko, ja s tobom da spavam."

Voditeljka ga je potom suočila sa pitanjem šta bi uradio ukoliko nekoga voli, a zna da toj osobi takve stvari smetaju. Golubović je odgovorio da bi, kada mu je stalo do nekoga, učinio sve da ga zadrži.

"Pa tu je sve za ljubav. Kad jedan ovako čovek trpi to, to znači da trpi zbog ljubavi." Ipak, kako je naveo, problem nastaje kada druga strana ne želi da napravi kompromis.

"Neke žene će da ti kažu: 'Ja sam jednostavno takva.' Dobro, ali nisi drvo. Možeš da se pomeriš i promeniš."

"Ćutiš i trpiš zbog ljubavi, dece..."

Golubović je rekao da je dugo pokušavao da ukaže na stvari koje mu smetaju, ali da je vremenom shvatio da njegovi pokušaji ne daju rezultat.

"Sve sam, imao sam taj lastiš u vremenu i ponašanju, i sve sam činio da ne bude ono: 'Ajde, ajde, ajde.' Ali kad sam video da već ništa ne postižem time, onda sam dao malo, stegao sam lastiš, i onda je došlo do ovoga, do pucanja."

Prema njegovim rečima, čovek ponekad ostaje u odnosu i onda kada mu partner ne odgovara, jer uvek postoji razlog zbog kojeg je spreman da trpi.

"Zamisli koje sam ja primere imao u životu. I onda blamiram se i ovamo, jer znaju istinu, a ja veća mi je težina i onako nekako teret na leđima, ali ćutiš i trpiš sve zbog ljubavi, sve zbog dece, sve zbog tate, sve zbog mame, sve zbog novca, sve zbog karijere, sve zbog... Uvek imaš razlog zašto trpiš nekog ko ti ne odgovara. Ali na kraju krajeva shvatiš da nisi za njega."

Posebno je naglasio da mu je, kada je reč o partnerki i majci njegove dece, bilo važno kakav primer se pruža deci.

"Dosta znači, zato što imamo malu decu. I mala deca uče od nas. Nemoguće je da sada, gde se ona nalazi sa roditeljima i braćom, a jedan od njih je maloletan i gde svi puše pred ocem i pred majkom, da daju dobar primer mojoj deci. Ili da nije složen u stanu, ili da je puna kanta papira, ili da ima dlaka po lavabou, ili negde uložak, ili negde..."

1/5 Vidi galeriju Ne mogu da se dogovore Foto: Instagram Printscreen, Shutterstock, Zorana Jevtić, Printscreen, Boba Nikolić, Printscreen

"Presudna mi je prošlost devojke"

Golubović je potom otvoreno govorio o kriterijumima koje je ranije imao kada je birao partnerku, priznajući da je u poslednjoj vezi odstupio od onoga čemu je inače pridavao veliki značaj.

"Meni je presudna prošlost devojke. Pedigre, kilometraža i tako neke stvari." Upravo zbog toga, kako je rekao, smatra da je u poslednjoj vezi pogazio sopstvene principe.

"Jednostavno, upao sam u zamku. To se u narodnu kaže od izmeta sam pravio pitu i to je moja greška bila."

Golubović je dodao da je bezbroj puta pokušavao da "ispravi" situaciju i pokaže da može da funkcioniše drugačije, ali da je na kraju odlučio da preseče.

"Sada je situacija nikakva, napravio sam veliki presek, od 5.000 pokušaja da budem čovek i ukažem na malo poštovanja, nisam uspeo, pa sam presekao sve. Čekam neke stvari, a za mesec dana će se sve kristalizovati i prihvatiću ono što mi govore ljudi proteklih šest godina. To se tiče kako bi trebalo da živim i kakve poteze da preduzmem. Moram da imam sve pod kontrolom i da držim do kodeksa."

"Žena za kuću me ne zanima"

Govoreći o tome kako danas vidi ljubavne odnose, Golubović je izneo stav da, nakon svega što je prošao, više nema potrebu da po svaku cenu traži partnerku sa kojom bi gradio klasičan porodični život.

"Žena za kuću me ne zanima, u dobi sam kada imam četvoro dece i ne moram energiju da trošim u pokušajima sa ženama, emotivno se vežem i dajem. Mogu da živim lagodnije, uvek mogu da imam mladu atraktivnu devojku pored sebe."

Govoreći o svojim kriterijumima, dodao je:

"Ja imam kriterijume, kada vratimo retrospektivu, bio sam sa najboljim ribama, pa se pitam šta dobijam od žene. Žena od mene dobija sve, od igle do lokomotive. Dobija finansijsku i životnu sigurnost, pažnju i čaroliju da su svi ostali muškarci smešni."

1/6 Vidi galeriju Kristijan Golubović Foto: Kurir, Youtube printscreen/ Kurir

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