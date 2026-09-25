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Udruženje hrvatskih branitelja (UHB RH) juče je pozvalo nadležne institucije da uvedu jasne kriterijume i obaveznu proveru javnog delovanja stranih izvođača pre njihovog angažmana u Hrvatskoj.

Šire mržnju i nesnošljivost

Udruženje je u saopštenju koje je prenela agencija Hina, pozvalo ministre da predlože Vladi donošenje propisa kojima bi se zabranio ulazak u Hrvatsku umetnicima i drugima koji "šire mržnju i nesnošljivost, veličaju zločince, podržavaju agresivne ratnohuškačke politike, ne priznaju zločine počinjene u Hrvatskoj, legitimnost hrvatskih oslobodilačkih operacija i kleveću hrvatsku naciju i državu".

Naveli su pevače Miroslava Ilića, Lepu Brenu i Momčila Bajagića - Bajagu i jednog od autora Memoranduma SANU Dejana Medakovića, uz tvrdnju da su oni svojim delovanjem podsticali na mržnju i agresiju prema Hrvatskoj. ; "Ne tražimo cenzuru, nego odgovornost", navelo je udruženje u saopštenju, dodajući da ne traže zabrane zbog nečijeg mišljenja, već da se pre angažmana "zna kome se daje pozornica, novac i prostor u Hrvatskoj".

1/6 Vidi galeriju Lepa Brena u Tivtu Foto: TO Tivat

Udruženje je u saopštenju pozvalo državne institucije, jedinice lokalne samouprave, turističke zajednice i organizatore javnih manifestacija da uvedu jasne kriterijume i obaveznu proveru javnog delovanja stranih izvođača pre njihovog angažmana.

1/6 Vidi galeriju MIROSLAV ILIĆ OVAKO ZAPOČEO SVOJ KONCERT! Publika se bacila u trans, ove reči gađaju pravo u SRCE, evo kako sve izgleda (VIDEO) Foto: Nemanja Nikolić

U Hrvatskoj deluje veći broj braniteljskih udruženja i saveza koji okupljaju različite grupe ratnih veterana. Krovnom organizacijom se smatra Zajednica županijskih zajednica, udruženja i članova hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata (HVIDR-a RH).

1/5 Vidi galeriju Momčilo Bajagić Bajaga Foto: Nemanja Nikolić, Aleksa Stanković, Ana Paunković

Nije prvi put

Podsetimo, dug je spisak muzički izvođača iz Srbije kojima su proteklih meseci i godina otkazivani i zabranjivani koncerti u Hrvatskoj. I svaki put bi to bilo urađeno po sličnom receptu. Oglase se nekakvi tamošnji branitelji ili se pokrene onlajn peticija, a lokalne vlasti brže-bolje usvoje takve predloge, pravdajući se time da poštuju volju sugrađana. Bilo je i slučajeva kad su političari lično zabranjivali koncerte naših pevača.

I Aleksandra Prijović se tokom svoje turneje našla na udaru branitelja iz Hrvatske, ali i Ana Bekuta, Dragan Kojić Keba, Zorana Mićanović, Jelena Karleuša, Aca Lukas,Haris Džinović, Saša Kovačević, Željko Samardžić, i mnogi drugi srpski izvođači koje publika iz Hrvatske obožava.