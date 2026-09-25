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U toku je nastavak emisije ''Gledanje snimaka'', voditeljka Ivana Šopić tom prilikom, učesnicima Elite 10, pustila je snimak na kom je prikazana rasprava Filipa Đukića i Aneli Ahmić okom žurke i da gleda u Filipa Cara.

- Čuli ste. Iskreno, gledala je njega i flertovala. Ona je tad bila pripita. Sviđa joj se Car. - rekao je Đole.

- Rekla si da su vam se susreli pogledi u ogledalu. Gledaš u njega, a meni sediš u krilu - rekao je Filip.

- On nije ništa znao i sigurno mu nije rekla. -rekla je Matora.

1/7 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Car u Eliti 10 Foto: Printscreen Pink

- Vidi se da ga gleda. Katastrofa. - rekao je Filip.

- Kako tebi ponos ne dozvoljava da te ona je*e ko konja? Us*ala te je brate - rekla je Matora.

- Ja nikada neću biti sa Filipom. - rekla je Aneli.

Pogledajte dodatni snimak: