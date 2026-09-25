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ĐUKIĆ PONOVO BESNI NA ANELI ZBOG FILIPA CARA! Haos u Eliti 10 se nastavlja
- U emisiji 'Gledanje snimaka' prikazana je rasprava Filipa Đukića i Aneli Ahmić zbog njenog ponašanja na žurki i pogleda ka Filipu Caru.
- Đukić tvrdi da je Aneli flertovala sa Carem, dok ona poručuje da nikada neće biti sa Filipom.
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U toku je nastavak emisije ''Gledanje snimaka'', voditeljka Ivana Šopić tom prilikom, učesnicima Elite 10, pustila je snimak na kom je prikazana rasprava Filipa Đukića i Aneli Ahmić okom žurke i da gleda u Filipa Cara.
- Čuli ste. Iskreno, gledala je njega i flertovala. Ona je tad bila pripita. Sviđa joj se Car. - rekao je Đole.
- Rekla si da su vam se susreli pogledi u ogledalu. Gledaš u njega, a meni sediš u krilu - rekao je Filip.
- On nije ništa znao i sigurno mu nije rekla. -rekla je Matora.
Aneli Ahmić i Filip Car u Eliti 10 Foto: Printscreen Pink
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- Vidi se da ga gleda. Katastrofa. - rekao je Filip.
- Kako tebi ponos ne dozvoljava da te ona je*e ko konja? Us*ala te je brate - rekla je Matora.
- Ja nikada neću biti sa Filipom. - rekla je Aneli.
Pogledajte dodatni snimak:
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